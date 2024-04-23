Кажется, что это грандиозный скандал. Но придраться оказалось не к чему.

Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему же их допустили до Олимпиады?

Более двух десятков китайских пловцов сдали положительные допинг-пробы перед Играми в Токио. У них обнаружили триметазидин – тот же запрещённый препарат, из-за которого жесточайшим образом была наказана Камила Валиева.

Но всех китайских пловцов поняли и простили. Наказания не последовало. Их даже на время расследования не отстраняли! Линия защиты была выстроена таким образом, что и придраться оказалось не к чему. Хотя в США уже кричат про мошенников, однако им указали на похожий случай, когда простили самих американцев.

У китайских пловцов перед ОИ в Токио обнаружили допинг: СМИ: перед Олимпиадой-2020 у китайских пловцов был обнаружен допинг

Китайское антидопинговое агентство признало, что положительные допинг-пробы были – спортсмены сдали их в период с 1 по 3 января 2021 года. Триметазидин был. Но попал в организмы спортсменов непреднамеренно из-за загрязнённой еды в отеле, где атлеты жили во время тренировочного сбора. Не дедушка с пирожными, конечно. Для ВАДА все представленные результаты расследования оказались настолько убедительными, что никаких санкций не последовало.

Китайцы даже смогли объяснить, почему на время расследования спортсмены не были отстранены, как того требует Кодекс ВАДА. Как оказалось, антидопинговое агентство Китая провело слушания сразу после получения информации о положительных результатах проб и вынесло вердикт о невиновности мгновенно.

Конечно, и остальные представленные данные были убедительными. В отеле находились спортсмены из разных тренировочных групп, которые не контактировали друг с другом до заселения и вообще готовились в разных местах. А вот спортсмены, жившие в другом отеле, оказались кристально чисты.

В общем, с юридической и научной точек зрения китайская сторона подготовила все документы таким образом, что придраться оказалось не к чему. Да, пробы положительные. Но спортсмены вообще не при делах. Ну и за что их отстранять даже на сутки, а тем более запрещать соревноваться? Да и зачем сомневаться, если версию китайского антидопинга всё равно не оспорить (это позиция ВАДА)?

Но засомневались даже американцы, которые сами в 2014-м предоставили доказательства, что их спортсмены поголовно пострадали от загрязнённой еды, и ВАДА не стало подавать апелляцию на решение антидопингового агентства США. Глава USADA Тревис Тайгарт очень резко высказался в адрес главной антидопинговой организации. Настолько резко, что мировые борцы с допингом обиделись и пообещали дать словам Тайгарта юридическую оценку, назвав все его заявления ложными и политически мотивированными.

На пресс-конференции представители ВАДА рассказали, почему именно не стали подавать апелляцию на решение китайских коллег – не было смысла, так как доказать вину спортсменов невозможно. А ещё – до пресс-конференции – всем СМИ, опубликовавшим информацию о пересмотре результатов ОИ-2020 в Токио, было предложено изменить текст статей, в которых как факт утверждалось, что результаты соревнований будут пересмотрены. В противном случае грозили судебные иски. Статьи были исправлены.

В общем, китайцы оказались убедительны со всех точек зрения. А на эмоциональные оценки всего случившегося им плевать. После такого, конечно, хочется спросить у тех, кто нанимал команду защиты Камилы Валиевой – а может, стоило к китайцам за помощью обратиться?