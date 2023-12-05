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Радионова рассказала, каким спортом будут заниматься её с Кучаевым дети

Радионова рассказала, каким спортом будут заниматься её с Кучаевым дети
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Хореограф Елена Радионова рассказала, каким видом спорта будут заниматься её с Константином Кучаевым дети. Кучаев является футболистом ЦСКА, Радионова — бывшая фигуристка.

«Пока рано об этом говорить, сначала надо стать родителями. Наше мировоззрение со временем может измениться. Я ничего не имею против спорта. И неважно, какой вид это будет. Спорт прививает дисциплину, характер, развивает мышечный каркас, иммунитет. Но пока не думаем, чем будут заниматься дети», — сказала Радионова в интервью «Матч ТВ».

Напомним, летом Радионова вышла замуж за полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева. Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ранее футболист выступал на правах аренды за казанский «Рубин», а также играл за «Мастер-Сатурн».

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