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Трусова попыталась прыгнуть четверной лутц на шоу Этери Тутберидзе

Трусова попыталась прыгнуть четверной лутц на шоу Этери Тутберидзе
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы, чемпионка России Александра Трусова попыталась прыгнуть четверной лутц на шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Вчера, 30 апреля, фигуристка принимала участие в заключительном шоу ледового тура заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое проходило в Чебоксарах.

Отметим, что Трусова является первой фигуристкой в истории, исполнившей на официальных соревнованиях четверной лутц. Она сделала это в 2018 году на этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе. С тех пор этот прыжок являлся её коронным элементом.

Напомним, последнее официальное соревнование для Александры Трусовой — один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка активно выступает в шоу у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.

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