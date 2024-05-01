Видео: Трусова и Туктамышева выполнили парный «перекрёстный» кантилевер

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы, чемпионка России Александра Трусова и чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева исполнили парный «перекрёстный» кантилевер на шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Отметим, что вчера, 30 апреля, фигуристки принимали участие в заключительном шоу ледового тура заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое проходило в Чебоксарах.

Напомним, Елизавета Туктамышева не выступала на официальных соревнованиях в прошлом сезоне. 27-летняя российская спортсменка взяла паузу в карьере.

Последнее официальное соревнование для Александры Трусовой — один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка активно выступает в шоу у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.