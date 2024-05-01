Тренер Татьяна Мишина рассказала о сроках возвращения на лёд Евгения Семененко

Тренер Татьяна Мишина рассказала о состоянии и сроках возвращения на лёд фигуриста Евгения Семененко, травмировавшего голеностоп на тренировке во время попытки исполнения четверного акселя.

«Евгений работает с корейским хореографом Йе-Джи Шином, интересно попробовать хореографию, что-то новое, будет ли это программа — бывает такое, что это показательным остаётся, как пойдёт. Сейчас Евгений катается в Италии, прыжки не начал в полную силу делать, я думаю, когда уже в Петербург вернётся 5 мая, нормально сможет приступить к тренировкам, чтобы закончить сезон на позитиве», — приводит слова Мишиной ТАСС.

Напомним, в этом сезоне 20-летний Семененко выиграл основные соревнования — чемпионат России и Спартакиаду сильнейших.