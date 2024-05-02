Двоеглазова — о дружбе с Базылюк: то, что мы тренируемся вместе, помогает и подстёгивает

Победительница российского финала Гран-при-2024, серебряный призёр первенства России среди юниоров Алиса Двоеглазова рассказала о дружбе с Маргаритой Базылюк.

«Общаюсь ли я вне льда с Маргаритой? Конечно, общаемся. Мы же одногруппницы. Вся борьба остаётся на льду. Такие соперники делают нас сильнее. То, что мы тренируемся вместе, конечно, помогает и подстёгивает. То она выше, то я выше где-то — это очень интересно для нас и для болельщиков», — приводит слова Двоеглазовой Sport24.

Напомним, в этом году Двоеглазова и Базылюк боролись за первые места на всех главных юниорских стартах. На первенстве России первой становилась Базылюк, в финале Гран-при России — Двоеглазова. Также обе спортсменки участвовали в Кубке Первого канала вместе со взрослыми фигуристками.