Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Двоеглазова — о дружбе с Базылюк: то, что мы тренируемся вместе, помогает и подстёгивает

Двоеглазова — о дружбе с Базылюк: то, что мы тренируемся вместе, помогает и подстёгивает
Алиса Двоеглазова
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница российского финала Гран-при-2024, серебряный призёр первенства России среди юниоров Алиса Двоеглазова рассказала о дружбе с Маргаритой Базылюк.

«Общаюсь ли я вне льда с Маргаритой? Конечно, общаемся. Мы же одногруппницы. Вся борьба остаётся на льду. Такие соперники делают нас сильнее. То, что мы тренируемся вместе, конечно, помогает и подстёгивает. То она выше, то я выше где-то — это очень интересно для нас и для болельщиков», — приводит слова Двоеглазовой Sport24.

Напомним, в этом году Двоеглазова и Базылюк боролись за первые места на всех главных юниорских стартах. На первенстве России первой становилась Базылюк, в финале Гран-при России — Двоеглазова. Также обе спортсменки участвовали в Кубке Первого канала вместе со взрослыми фигуристками.

Материалы по теме
Усложняем фигурное катание! Смелые реформы, которые стоит принять международным чиновникам
Усложняем фигурное катание! Смелые реформы, которые стоит принять международным чиновникам
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android