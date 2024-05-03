Жулин: мне всегда хотелось стать футболистом, случайно отдали в фигурное катание

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы, а ныне заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что всегда хотел стать футболистом, а в фигурное катание его отдали случайно.

«Я обожаю футбол с детства. И, в принципе, мне всегда хотелось стать футболистом. Случайно отдали в фигурное катание. До сих пор играю два раза в неделю в «Лужниках» в команде Юрия Михайловича Лужкова.

Я себя чувствую там молодым и перспективным, потому что там играют такие как Борис Петрович Игнатьев, Юрий Павлович Сёмин. Я просто на такой скорости играю. Я себя чувствую там просто молодым. Но там, правда, приходят гады 30-летние иногда, и вот они нам, конечно, портят», — сказал Жулин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»