Жулин объяснил, почему Камила Валиева сможет достойно показать себя в роли ведущей

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы, а ныне заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что российская фигуристка Камила Валиева сможет достойно показать себя в роли ведущей на федеральном канале. Напомним, ранее стало известно, что Валиева будет вести одно из шоу на Первом канале, которое выйдет в ближайшее время. На данный момент название проекта неизвестно.

«Судя по всему, у Камилы с русским языком всё хорошо. Человек талантливый, надеюсь, у неё всё получится», — приводит слова Жулина ТАСС.

Напомним, 29 января спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. Теперь фигуристка активно принимает участие в сторонних от спорта проектах — участвует в разных телешоу, записывает песни, выступает на форумах.