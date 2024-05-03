«Самое сложное было писать про трёх жён». Жулин — об автобиографии

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы, а ныне заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, как проходила работа над автобиографией.

«Честно говоря, кто ни читал, все говорят, книга очень легко читается, она с юмором написана, писал всё сам в телефон, когда пандемия была, просто делать было нечего. И самое сложное было как раз писать про трёх жён, чтобы никто не обиделся, я потом каждой звонил, рассказывал примерно, что написал.

Там очень много про футбол, очень много про моё детство, как я всё это начинал, как я бросал фигурное катание. Интересная книга. Это книга как хорошее пособие для людей, которые перестают верить в себя, потому что я начал заниматься по-серьёзному фигурным катанием в возрасте 17 лет. До этого времени я пил с футболистами, во дворе там гитара, портвейн, и потом, когда я вот понял во дворе города Королёва, что я превращаюсь, ну, в общем-то, в обычного человека, и вот сижу, портвейн-то есть, и есть гитара, а будущего нет», — сказал Жулин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!»

Ранее Жулин возмутился качеством прокатов, которые демонстрируют фигуристы во время показательных выступлений. Он заявил, что спортсмены катают программы в нетрезвом состоянии.