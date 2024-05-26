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«Жаль, мозг нельзя переделать». Траньков резко ответил на комментарий о внешности жены

«Жаль, мозг нельзя переделать». Траньков резко ответил на комментарий о внешности жены
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Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы, России, а ныне тренер Максим Траньков резко отреагировал на комментарий в социальных сетях, в котором пользователь подверг критике внешность его супруги и партнёрши Татьяны Волосожар.

Волосожар на своей странице опубликовала фотографии и рассказала, что посетила «Диснейленд», несмотря на то что беременна в третий раз.

«Это здорово! Но, сорри, нос надо переделать, как Елизавета Арзамасова… Сорри», — написала одна из подписчиц.

«Жаль, что мозг нельзя переделать, вам бы не помешало», — ответил Траньков.

Напомним, Татьяна Волосожар и Максим Траньков поженились в августе 2015 года. В феврале 2017 года у пары родилась дочь Анжелика, а в мае 2021 года на свет появился второй ребёнок супругов — сын Теодор. Волосожар и Траньков объявили о завершении профессиональной карьеры в 2018 году.

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