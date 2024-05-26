Фигурист Яблоков рассказал, что улучшил скольжение благодаря пробам в танцах на льду

Российский фигурист Илья Яблоков рассказал, что улучшил скольжение благодаря пробам в танцах на льду в группе олимпийской чемпионки Наталья Линичук.

«Я, получается, просто пришёл попробовать свои силы (в танцах на льду. — Прим. «Чемпионата»), меня пригласили в группу Натальи Владимировны Линичук. Это был прикольный опыт, реально классный. Скольжение потом ощущается совершенно по-другому. Удалось ли улучшить скольжение даже за этот маленький период? Чуть-чуть да. Потерялись ли прыжки за тот период? Немного, в целом восстановить возможно вполне себе», — приводит слова Яблокова ТАСС.

Напомним, в прошедшем сезоне-2023/2024 Яблоков выступал в мужском одиночном катании под руководством Виктории Буцаевой. Однако потом он решил попробовать себя в танцах на льду с Ариной Ушаковой в группе Натальи Линичук, которая работает тренером в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Недавно Виктория Буцаева рассказала, что фигурист вернулся в её группу в одиночное катание.