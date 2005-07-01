Дмитрий Кириченко: хочу забивать как можно чаще

Нападающий ФК «Москва» Дмитрий Кириченко давно является одним из самых результативных российских форвардов. Ему уже удавалось завоевывать приз лучшего бомбардира первенства страны в составе ЦСКА. Дмитрий не скрывает, что в нынешнем сезоне намерен повторить успех трехгодичной давности. В матче 13-го тура против «Торпедо» Кириченко провел свой шестой мяч в этом чемпионате, великолепно исполнив штрафной удар.

— Дмитрий, задумываетесь о лаврах лучшего бомбардира чемпионата?

— Никогда не скрывал такого желания. Хочу поражать ворота как можно чаще. Мне вполне по силам забить 10-12 мячей в сезоне. Ну а для того, чтобы перекрыть эту цифру, очень важно, в какой команде ты выступаешь, кто твои партнеры, сколько времени проводишь на поле. Бомбардиром ведь может стать не каждый нападающий, а только тот, который, что называется, жаден до мяча. У меня такая жадность есть. Правда, в этом матче лучше бы ворота «Торпедо» поразил кто-то другой, а не я. Кто знает, вдруг мы тогда сумели бы довести матч до победы.

— Свой гол в ворота «Торпедо» вы забили ударом со штрафного удара. Решились на исполнение стандартного положения без сомнений?

— Честно говоря, когда судья назначил штрафной, я действительно сомневался. Хотел уступить это право партнерам, желающие ведь были. Однако все же решился, и не прогадал. Удар получился красивым — мяч влетел в ворота чуть ниже «девятки». В другое место рамки ворот попасть было трудно, слишком грамотно голкипер установил стенку.

— Торпедовцы утверждают, что арбитр Юрий Баскаков допустил грубую ошибку, назначив этот самый штрафной...

— Я находился рядом, когда сфолили на Иванове, и хорошо видел момент. Контакт между ним и защитником точно был. Думаю, вопросов у «Торпедо» не должно быть. Это же не пенальти. Судья вообще отработал, на мой взгляд, квалифицированно.

— А красота забитого мяча для вас много значит?

— Гол мне приятнее забить красивый. Он, конечно, может быть пятым в игре и совсем не важным, но красивым. На последних минутах тоже очень приятно забивать, пусть даже самый трудовой и обычный мяч, но победный! Каждый забитый мяч — это эмоции, ради которых миллионы людей и любят футбол.

— Не первый раз «Москва» упускает победу после того, как вас меняют. Обращали на это внимание?

— Заметил скорее то, что мы уже в третий раз пропускаем мячи на исходе матча в добавленное время и теряем очки. И в этой встрече кому-то могло показаться, что соперник играл лучше, чем «Москва», но главное ведь результат. Все видели — мы были ближе к победе, но чего-то не хватило. Обидно. Если бы не теряли очков, то были бы сейчас на чистом втором месте.

— На ваш взгляд, «Москва» показывает оптимальный для себя футбол?

— Наш клуб находится в начале своего пути. Со временем состав будет усиливаться, хотя и сейчас команде по силам решать поставленные задачи — завоевать место в еврокубках. Будем хорошо играть — значит, зрителей на трибунах будет больше. Пример «Локомотива» здесь самый показательный. Все-таки «железнодорожники» за относительно короткий срок обзавелись большим количеством поклонников. Почему бы «Москве» не пройти тот же самый путь?