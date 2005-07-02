ЦСКА будет покупать, а не продавать

Московский ЦСКА поставил точку в деле о переходе Вагнера Лав в «Коринтианс», отказавшись продавать бразильца за $15 млн. При этом красно-синие продолжают искать еще одного сильного нападающего - на этой неделе в сферу интересов клуба попал форвард сборной Италии Кристиан Вьери.

Вашему вниманию предлагаем статью с одного популярного сайта, который в очередной раз пытается раскрутить «новость-пустышку» про приобретение московскими армейцами известнейшего итальянского нападающего Кристиана Вьери. На наш взгляд эта новость сравнима с новостью про переход Матеи Кежмана в Спатак этой зимой.

Московский ЦСКА поставил точку в деле о переходе Вагнера Лав в «Коринтианс», отказавшись продавать бразильца за $15 млн. При этом красно-синие продолжают искать еще одного сильного нападающего — на этой неделе в сферу интересов клуба попал форвард сборной Италии Кристиан Вьери.

В пятницу в РФПЛ стартовала дозаявочная кампания, которая продлится, напомним, до 31 августа. По итогам дня клубы премьер-лиги внесли следующие изменения в заявочные списки. «Шинник» отзаявил полузащитника Спахича и защитника Бикея, «Крылья Советов» отзаявили защитника Колодина и нападающего Магомедова, «Динамо» дозаявило защитника Колодина, «Локомотив» дозаявил защитника Бикея и защитника Круглова, «Торпедо» дозаявило полузащитника Спахича, «Ростов» дозаявил защитника Чарльза.

Самым колоритным из них несомненно является новичков донского клуба. Как сообщает официальный сайт «Ростова», 29-летний центральный защитник Уэсли Чарльз является либеро сборной Сент-Винсент и Гренадин, за которую он провел более 40 матчей.

Последние пять сезонов этот игрок, рост которого составляет 195 сантиметров, провел в клубе второго ирландского дивизиона «Брэй Уондерерс». В текущем сезоне бывшая команда Чарльза пропустила больше всех мячей в лиге.

Напомним, что в минувшее межсезонье защитник неудачно пробовался в «Рубине».

Кристиан Вьери, ставший в пятницу утром после разрыва контракта с «Интером» свободным агентом, рассматривает предложения от нескольких европейских клубов. В их числе находится и московский ЦСКА. Как сообщают итальянские СМИ, Бизон рассматривает также предложения «Ювентуса», «Милана», «Челси», «Валенсии», но наиболее вероятным является его переход в английский «Тоттенхэм».

Представители «Коринтианса» официально объявили, что больше не рассчитывают на нападающего ЦСКА Вагнера Лав. Как сообщают бразильские СМИ, глава MSI Кия Джурабчян и президент клуба Алберто Дуалиб заявили, что они прекращают все переговоры по этому вопросу. Согласно информации местных изданий, последнее предложение ЦСКА по этому трансферу составило $18 млн., в то время как южноамериканская сторона предложила 15. Таким образом с большой долей уверенности можно говорить о том, что сезон-2005 бразилец доиграет в ЦСКА.

Скорее всего подобная политика руководства армейского клуба связана с неопределенностью в переговорах с турецким нападающим «Реала Сосьедад» Нихатом. По некоторым данным, красно-синих не устроили результаты проведенного медобследования футболиста, который, напомним, не выходил на поле с минувшего марта из-за серьезной травмы колена.

Бразильский полузащитник московского «Локомотива» Франсиско Лима окончательно договорился с представителями «Ромы» о переходе в итальянский клуб. На переговорах с представителями римского клуба Лима заявил, что если его устроят финансовые условия, то он найдет возможность перейти в «Рому» на правах свободного агента. Вместе с тем в пятницу стало известно, что ФИФА вынесла решение, запрещающее «Роме» заключать любые контракты с новыми игроками в течение одного года.

Подобный вердикт стал следствием длительного разбирательства по делу бывшего игрока французского «Осера» Филиппа Мексеса, переход которого в «Рому» в прошлом году состоялся с нарушением правил ФИФА.

Если апелляция римского клуба на решение ФИФА будет отвергнута, Лиме, видимо, придется остаться в «Локомотиве».

«Терек» заключил контракт с полузащитником сборной Армении и греческого клуба «Панатинаикос» Ромиком Хачатряном. Об этом сообщил в пятницу официальный сайт футбольного клуба из Грозного. «Клуб ждет трансферного листа от греческой стороны, — говорится в сообщении. — Решение заявить Хачатряна было принято после двусторонней игры, в которой футболист играл на месте опорного полузащитника и произвел хорошее впечатление на тренеров и руководство клуба».