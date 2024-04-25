Мендес назвал справедливой ничью ЦСКА в матче со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес прокомментировал результат перенесённого матча 21-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком», который закончился со счётом 0:0.

«Был достаточно сложный, но при этом ровный матч. У нас был более явный момент, чтобы можно было выиграть матч, но, к сожалению, не смогли забить. Поэтому, я считаю, что это справедливая ничья.

Понятно, что в этом матче не было много голевых моментов, которые создали команды. Я повторюсь, что мы создали самый явный момент, но не смогли его реализовать, но в футболе такое происходит. Сейчас мы должный готовиться к следующему матчу», — передает слова Мендеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. Тогда «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.