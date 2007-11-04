Григолава: было много судейских ошибок

После матча 29-го тура "Спартак" – "Ростов", который завершился поражением ростовчан, защитник "Ростова" Гия Григолава пообщался с журналистами и высказал своё мнение о судействе.

Молодой защитник «Ростова» Гия Григолава, который провёл 28 минут на поле в матче со «Спартаком», поделился своим мнением относительно матча, судейства и мотивации с корреспондентом «Чемпионат.ру» Иваном Адаменко.

Чемпионат России. Премьер-Лига.

29-й тур.



«Спартак» – «Ростов» – 3:0.



Голы: Калиниченко, 39; Веллитон, 66; Бояринцев, 75.

— Мог ли матч со «Спартаком» сложиться по-другому?

— Конечно, мог. Мы пропустили первый нелепый гол, который был совсем необязателен. Первый тайм мы могли и вничью сыграть.

— Чего не хватило «Ростову», ведь со стороны было видно, что команда, хотя бы первый тайм, борется со «Спартаком» на равных?

— Мне кажется, что где-то везения не хватило, ведь у нас тоже были хорошие моменты, которые можно было бы и реализовать. Во втором тайме мы, правда, совсем посыпались. Наверное, нам не хватило хладнокровия, чтобы переломить ход встречи.

— Доволен ли работой судьи?

— Много было ошибок, особенно в первом тайме, которые, в общем, и повлияли на исход нашего поединка.

— Предвзятого судейства не было?

— Я считаю, что нет. Да были ошибки, но ведь судья живой человек. Жаль, что его ошибки повлияли на исход этого матча, ведь «Ростов» хотя бы по первому тайму был достоин ничьей.

— Доволен ли своей игрой?

— Нет, я считаю, что не вошёл в игру. Надеюсь, что в следующий раз сыграю более удачно, если тренер даст мне шанс.

— А тренер объяснил твою замену?

— Да, там было ряд моментов, когда сыграл не на своём уровне. Просто не получилось войти в игру, поэтому тренер решился на обратную замену. Я его очень хорошо понимаю. Разбора перед игроками не было, а мне просто в двух словах сказали, где я совершил ошибку. Буду теперь над этим работать.

— Тяжело было играть без Осинова?

— Было немного тяжело, ведь Михаил наш лидер. Другие игроки основного состава пытались его заменить на поле в матче со «Спартаком», но, как видно, до конца выполнить эту задачу у нас не получилось.

— А кто должен был заменить его на поле?

— Я не знаю, так как это виднее тренеру. Но могу ещё раз добавить, что Осинова на поле не хватало.

— Откуда мотивация у команды на последние матчи берётся?

— Есть же какие-то личные амбиции, ведь мы уже давно никого не побеждали. Да, мы играли сегодня против «Спартака», но ведь желание победить, или хотя бы сыграть в ничью с сильной командой всегда есть.

— Команда не одержала в сезоне ни одной домашней победы. Психологически это тяжело?

— Конечно, тяжело, ведь болельщики ждут от нас результата. Мы даже в церковь ходили, думаю, что может хоть это поможет.

— Останешься ли в команде на следующий сезон?

— Да, я останусь.