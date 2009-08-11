"Аргентина – хорошая проверка сил"

Фоторепортаж с открытой тренировки сборной России (55 фото).

В понедельник, 10 августа, сборная России в преддверии товарищеской игры со сборной Аргентины провела на стадионе имени Э. Стрельцова открытую тренировку. Болельщиков на Восточную улицу по традиции пришло довольно много – несколько сотен. Футболистов приветствовали тепло и даже, можно сказать, по-семейному – по сборной уже успели соскучиться.