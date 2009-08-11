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"Аргентина – хорошая проверка сил"

"Аргентина – хорошая проверка сил"
Михаил Тяпков
"Аргентина – хорошая проверка сил"
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В понедельник, 10 августа, сборная России в преддверии товарищеской игры со сборной Аргентины провела на стадионе имени Э. Стрельцова открытую тренировку.

Фоторепортаж с открытой тренировки сборной России (55 фото).

В понедельник, 10 августа, сборная России в преддверии товарищеской игры со сборной Аргентины провела на стадионе имени Э. Стрельцова открытую тренировку. Болельщиков на Восточную улицу по традиции пришло довольно много – несколько сотен. Футболистов приветствовали тепло и даже, можно сказать, по-семейному – по сборной уже успели соскучиться.