На "Оскар" не выдвигался, французам – забивал

Василия Раца футбол отвергал от себя дважды. Но он не теряет надежды вернуться и продолжить заниматься любимым делом. В 2007 году Василий Карлович работал в тренерском штабе Йожефа Сабо, своего земляка (Рац – этнический венгр), но пришедшему на пост главного тренера киевского «Динамо» Юрию Сёмину услуги известнейшего в прошлом левого полузащитника не понадобились. И Рац снова оказался вне футбола, хотя не скрывает, что хотел бы заниматься именно тренерской деятельностью. Вот только опыт его на этой стезе богатым не назовёшь. До Киева Василий Карлович поработал два года помощником главного тренера «Ференцвароша» и покинул клуб вместе с уволенным начальником. Вот и весь опыт.

Справка «Чемпионат.ру»



Рац Ласло (Василий) Карлович.

Родился 25 февраля 1961 года в селе Фанчиково Виноградовского р-на Закарпатской области.

Воспитанник ДЮСШ г. Виноградово и львовского спортинтерната. Первый тренер – Павел Иванович Пребуш.

Клубная карьера: «Карпаты» Львов (1978-1980), «Нива» Винница (1980-1981), «Динамо» Киев (1981-1989, 1990, 1991), «Эспаньол» Барселона, Испания (1989), «Ференцварош» Венгрия (1991—1992).

Достижения: чемпион СССР (1981, 1985, 1986, 1990), обладатель Кубка СССР (1982, 1985, 1987, 1990), чемпион Венгрии (1992), обладатель Кубка обладателей Кубков (1986).

За сборную СССР провел 47 матчей, забил 4 гола. Вице-чемпион Европы 1988 года. Участник чемпионатов мира 1986 и 1990.

Тренерская карьера: второй тренер в команде «Ференцварош» Венгрия (1996-1997), ассистент главного тренера «Динамо» Киев (2007).

Обид на Сёмина Рац не держит, наоборот, в каждом интервью подчёркивает, что российский специалист сумел улучшить игру команды, привнёс в игру «Динамо» новые краски. Мог Василий Карлович стать и чиновником от футбола, ему предлагали занять пост вице-президента «Закарпатья», но что-то там не срослось. Но все эти годы заслуженный мастер спорта не бездействовал, в Венгрии у него свой успешный бизнес, которым на определённом этапе Рац так увлёкся, что о футболе даже не помышлял.

Ну а заняться бизнесом ему пришлось как раз из-за того, что досрочно завершилась его игроцкая карьера. Незадолго до распада СССР у Раца было два варианта продолжения карьеры: аренда в «Эспаньол» на три месяца, а затем либо трёхлетний контракт с «Глазго Рейнджерс», либо возвращение в киевское «Динамо». Испанцы предлагали остаться Рацу и дольше чем на три месяца, хотя команда вылетела из Примеры, но он не стал рисковать. Подобные шаги трактовались в те времена как «измена Родине», и Рац рисковал не только пропуском чемпионата мира, но и благополучием своих родителей, которые оставались в Союзе.

В результате сборная СССР не слишком удачно выступила на итальянском мундиале, а Советский Союз и вовсе перестал существовать. Уехал Лобановский, разбежался почти весь звёздный состав киевского «Динамо». Своё намерение уехать обозначил и Рац, только вот судьба распорядилась иначе. Незадолго до отъезда он серьёзно заболел, причём под угрозой оказалась не только спортивная карьера, но и вообще возможность самостоятельно передвигаться. Рац какое-то время был частично парализован, долго мыкался по больницам. Впрочем, руководство венгерского «Ференцвароша», с которым Рац уже подписал контракт, отнеслось к ситуации с пониманием. И Рац вернулся на поле! Правда, это был уже не звёздный левый хавбек, который разрывал оборону венгров на чемпионате мира-1986, но поклонники «Ференцвароша» встречали его всё равно тепло. Два года он выходил на поле в венгерском чемпионате, но затем всё-таки вынужден был завершить карьеру. Вот так в его жизни появился бизнес…

… В киевское «Динамо» Василий Рац перешёл из винницкой «Нивы». Именно в маленькой, но прекрасной Виннице Рац и стал футболистом. Тогдашний наставник «Нивы» Иван Терлецкий, уже после того как футболист заиграл по полной программе, настойчиво не отпускал его в другие клубы и берёг исключительно для киевского суперклуба. И вскоре последовало предложение от Лобановского. Не сразу получилось у Раца заиграть в знаменитой команде, но постепенно он стал игроком основы, дорос до сборной СССР, где его место также не подвергалось сомнению.

А ещё Рац умел забивать важные голы. Так, в 1986 году киевлянам необходимо было побеждать столичных одноклубников, чтобы сохранить шансы на чемпионство, и решающий гол в этом матче забил именно Василий. Забил Рац и в ворота французов на чемпионате мира 1986 года, а спустя некоторое время огорчил «трёхцветных» и в отборочном цикле Евро-88. Тогда сборная СССР победила на «Парк де Пренс» со счётом 2:0, так что не только Александр Панов может похвастаться важными голами во Франции. Отличился Рац и на немецком чемпионате Европы – именно его гол принёс сборной СССР победу над голландцами в первом групповом матче. Что было дальше, все прекрасно помнят…