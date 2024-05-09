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Гасперини: впереди самый важный матч в истории «Аталанты»

Гасперини: впереди самый важный матч в истории «Аталанты»
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с французским «Марселем». Встреча состоится сегодня, 9 мая, в Италии. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Марсель
Марсель, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Самым важным фактором будет коллектив. В Марселе была выдающаяся атмосфера, но теперь трибуны должны сыграть за нас. Фанаты всегда прекрасно нас поддерживали, пускай даже у нас не такой большой стадион.

Что касается ценности голов, то впереди самый важный матч в истории «Аталанты». Мы хотим в финал, но понимаем, что надо будет соблюдать предельную концентрацию», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

Первая встреча во Франции завершилась вничью со счётом 1:1. За «Аталанту» забил Джанлука Скамакка, в составе «Марселя» отличился Шансель Мбемба.

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