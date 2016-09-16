Златан не забил — «МЮ» проиграл. 5 главных событий Лиги Европы

«Виктория» — «Рома» — 1:1. Уложились в 10 минут

Римляне не захватили Пльзень. На быстрый гол Диего Перотти с пенальти чехи ответили практически таким же быстрым голом в исполнении Марека Бакоша. В следующие 80 минут команды обменялись 20 ударами, но голов больше не забили. Это, конечно, не заставит «Рому» нервничать, но после первого тура на первом месте в группе обосновалась «Аустрия». Отметим, что ни Салах, ни Стротман на поле так и не появились. Франческо Тотти по традиции вышел на замену во втором тайме, на этот раз вместо Стефана Эль-Шаарави, но не забил.

«Интер» — «Хапоэль» — 0:2

«Интер» вышел на первый матч Лиги Европы в форме «спрайта». Даже если бы в матче не случилось больше ничего интересного, это было бы достаточным поводом, чтобы включить матч в обзор.

Но было ещё кое-что интересное: то, насколько плох оказался «Интер». Франк де Бур выставил полурезервный состав, и кроме нерешительных перепасовок поперёк поля игроки хозяев ничего не запланировали. «Хапоэль» не только грамотно играл на контратаках, но и имел шансы забить. В первом тайме один сейв совершил Ханданович, в другом простил Тони Нвакаме.

Во втором тайме везение закончилось. Мигел Витор вывел гостей вперёд после розыгрыша штрафного, хотя показалось, что сразу двое его партнёров по команде нарушили правила в эпизоде. Появление Банеги и Кандревы заставило хозяев быстрее перемещать мяч поперёк поля, но не добавило мысли. А чуть позже Маор Буцагло положил красивый гол со штрафного и в общем снял все вопросы.

«Фейеноорд» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0. И это символическая сборная ЛЕ?

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Кто мог это предположить? Конечно, «Фейеноорд» в порядке и выиграл пять матчей подряд в чемпионате Нидерландов, но… какое это имеет значение? «МЮ» вообще-то в самой богатой лиге мира тоже неплохо начал сезон. Гости выпустили смешанный состав, в котором нашлось место и Полю Погба, не пропускающему ни одного матча, и Маркосу Рохо, который на поле ещё не выходил. В любом случае состав «Юнайтед» был сильнее.

В первом тайме голландцы переигрывали соперников. При равенстве владения мячом и точности передач, они чаще били в створ и на первых минутах практически осадили ворота де Хеа. «МЮ» отодвинул игру в середину поля, но ближе к перерыву вновь мог пропустить: Смоллинг чуть не забил в свои ворота, пытаясь сыграть на опережение. Во втором тайме терпения Моуринью хватило ровно на 20 минут, потом он сделал тройную замену. Пока вышедшие Златан, Депай и Янг разбирались, где свои, а где чужие, де Вильена вывел «Фейеноорд» вперёд (отметим — после возможного офсайда у Йоргенсена). После этого «МЮ» взялся за дело всерьёз, но времени уже не хватило. Второе поражение подряд – и первое сенсационное.

«Сассуоло» — «Атлетик» — 3:0. «Сосульки» развлекаются

Ещё один неожиданный счёт. Как бы плохо ни начал сезон «Атлетик», вряд ли Эрнесто Вальверде ожидал, что всё настолько плохо. Испанцы доминировали, нанесли семь ударов по воротам против двух у «Сассуоло», но до опасных моментов не доходило. А во втором тайме команда Эусебио Ди Франческо устроила мастер-класс по быстрым атакам. Сначала после перехвата Поль Лирола протащил мяч, обыграл пару случайных прохожих и закатил мяч в ворота. Очень красивый гол, но это приговор обороне «Атлетика». Кстати, там где-то мелькнул и недавний кандидат в «Ман Сити» Эмерик Лапорт…

Второй гол также был забит после грубейшей ошибки в центральной зоне: обрез, пас за спину, а на самом деле это Дефрель соревновался в забеге с самим собой… Третий гол случился в концовке, когда «Атлетик» был целиком сосредоточен на атаках. А «Сассуоло» легко разобрался с командой, которую многие считали фаворитом группы…

«Саутгемптон» — «Спарта» — 3:0. Караваев начал ЛЕ с поражения

«Саутгемптон» ужасно начал сезон в Англии, но «Спарте» это не помогло. «Святые» почти сняли все вопросы о победителе в первом тайме — к исходу получаса игры Чарли Остин оформил дубль. Увы, после этого интенсивность действий обеих команд упала практически до нуля. Хозяева ожидаемо не форсировали события, а «Спарта» никак не могла вернуться в игру. Только к середине второго тайма гости стали идти в атаку большими силами, обнажая зоны. После этого команды обменялись парой ударов. В добавленное время «Саутгемптон» всё же довёл дело до разгрома — Джей Родригес забил из-за пределов штрафной после паса Шейна Лонга.

Вячеслав Караваев выделялся активностью в составе гостей. Он вступал в игру чаще всех в своей команде и попал в тройку по количеству передач. Правда, защитник, который в этом матче играл по всей правой бровке, допускал довольно много брака.

Бонус: самый быстрый гол в истории Лиги Европы

Ян Сикора забил «Карабаху» на 11-й секунде матча и установил рекорд турнира. Отметим, что в голе активно поучаствовал Милан Барош, а во втором тайме ветеран забил и сам. Однако «Слован» всё же победу не удержал.

Как сделать жульен за 15 минут. «Маккаби» — «Зенит» — 3:4