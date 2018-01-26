Уроки Самбы. Кто тащит «Динамо» в отсутствие Панченко

Всего за полгода Самба Соу стал ключевым игроком «Динамо» в центре поля. Однако о его жизни и карьере болельщикам почти ничего не известно.

Имя Самба Соу, переехавшего в Москву летом на правах свободного агента, тогда вряд ли могло сказать кому-то что-то определённое. Несколько сезонов во французской Лиге 1, опыт игры за «Кайсериспор» в Турции, и на этом, в общем-то, всё. Однако за эти полгода малиец стал лидером центра поля в «Динамо». В чём, правда, не хочет признаваться.

«Я — лидер команды? Нет, не согласен, — говорит Самба в лобби турецкого отеля, в котором бело-голубые обосновались на время первого сбора. — Я в команде всего несколько месяцев, и за это время трудно стать ведущим игроком. Все наши полузащитники вносят достойный вклад в игру и позволяют мне показывать свои лучшие качества. Вы говорите о проблемах в полузащите, но у нас собрана команда профессионалов, которые дополняют друг друга. В футбольной команде всегда есть позиции, которые надо усиливать, но это нормальная ситуация».



Первое же дерби с участием Самба Соу, против «Спартака», предопределило его карьеру в «Динамо». Сапета и Зотов допустили массу тактических ошибок в центре поля, сваливаясь то на фланги, то подальше от мяча, а с выходом Соу после перерыва середина заработала без сбоев. Сам африканец быстро стал любимцем болельщиков «Динамо» – за постоянную жажду борьбы. В матче с «Уралом» Соу даже столкнулся головой с товарищем по команде, но отказывался покидать поле какое-то время.

Что такое центр поля «Динамо» без Соу, демонстрирует список худших отрезков москвичей в сезоне. Первый тайм со «Спартаком», матч с «Рубином» – ситуации, когда Самба не играл. В Черкизово Соу сломался на 10-й минуте, и «Локомотив» рвал динамовскую середину как хотел. Соу на поле – плохой полицейский: стиль «Динамо» позволяет Самба часто и агрессивно вступать в игру, прерывая атаки соперника жёсткими отборами. Проблемы возникают разве что при переходе из атаки в оборону, где Соу свойственны тактические ошибки, но скорее у африканца другая задача в «Динамо» – гасить тактические ошибки остальных.

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

Российский футбол — штука специфичная, об этом говорят как наши, так и зарубежные игроки. Однако Самба, которому есть с чем сравнивать, утверждает, что РФПЛ находится где-то рядом с топ-5 европейских лиг.



«Это главный сюрприз для меня в России, — признаётся Соу. — До переезда я не знал практически ни одного игрока из вашего чемпионата, не особо представлял его силу. Я советовался с Веллитоном, с которым играл в «Кайсериспоре», и с напарником по сборной Мали Муссой Думбия, который сейчас в «Ростове». Они сказали, что РФПЛ — сильный чемпионат, и мне здесь понравится. Так и есть. Думаю, РФПЛ, как и турецкая Суперлига, по уровню совсем рядом с топ-5. Здесь много талантливых игроков и сильных команд, особенно «Зенит» и ряд московских клубов».

Самба Соу

Позиция: полузащитник

Возраст: 28 лет

Страна: Мали

За кого играл: «Ланс», «Кайсериспор»

Сильные стороны: отбор, лидерские качества, умение навязать борьбу

Слабые стороны: тактические ошибки

Факт: Роман Широков уверен, что за меньшие деньги нашёл бы «Динамо» игрока гораздо сильнее. Позиция: полузащитникВозраст: 28 летСтрана: МалиЗа кого играл: «Ланс», «Кайсериспор»Сильные стороны: отбор, лидерские качества, умение навязать борьбуСлабые стороны: тактические ошибкиФакт: Роман Широков уверен, что за меньшие деньги нашёл бы «Динамо» игрока гораздо сильнее.

На талантливых футболистах Самба остановился поподробнее.

«В «Динамо» есть ряд молодых перспективных игроков, которые в будущем способны заиграть в сильном европейском чемпионате. Особо отмечу Александра Ташаева — он очень техничный и быстрый, может обыграть соперника один в один. Думаю, у него большое будущее».

Сам Соу прошёл неплохую футбольную школу. Хотя в футбол 11 на 11 начал играть только в 12 лет. Отец Самба, дипломат, перевёз семью во Францию из Мали, когда его перевели туда по службе. Поначалу парню пришлось догонять сверстников, которые давно привыкли играть по правилам большого футбола, но Самба быстро их обошёл и вскоре попал в «Ланс».

«В Россию я мог переехать ещё несколько лет назад, — признаётся Соу. — Тогда на меня вышли представители «Кубани», которые сделали мне конкретное предложение. Я слышал, что потом у клуба были какие-то проблемы. Но, честно, это уже не моё дело. Тогда я решил перейти в «Кайсериспор».



Однако и в Турции Соу преследовали отголоски чемпионата России. В одной команде с ним играл наш старый знакомый Веллитон, который реанимировал карьеру в стране с более благоприятным климатом.



«О, Веллитон — отличный парень, — рассказывает Соу. — Весёлый, дружелюбный. Мы много общались, и могу сказать, что он профессионал своего дела. У него были проблемы с дисциплиной в Москве? Впервые слышу. В Турции с ним такого не припомню. Это немного другая страна, и в этом плане здесь всё несколько строже. К слову, он во многом помог мне решиться на переезд в Россию. А ещё Мусса Думбия. Он сказал мне, что тут мне нечего бояться. Рассказал, что в России бывают проблемы с погодой, но я не боюсь холодов. В Турции и Франции порой тоже бывает промозгло. Ну и плюс я засиделся в «Кайсери», четыре года — солидный срок, пора было что-то менять».

Уже в первом матче, который Соу начал в стартовом составе в футболке «Динамо», ему крепко досталось. На исходе получаса игры с «Уралом» Самба столкнулся в воздухе с Хольменом и потерял сознание.

«Я пришёл в себя только к началу второго тайма, — вспоминает он. — Родные и близкие сильно переживали, но я рад, что всё ограничилось сотрясением. Наверное, это пока самый памятный для меня эпизод в России. С тех пор, когда готовлюсь сыграть головой, кричу «я!», чтобы никто не помешал».

Самба уже освоился на поле, и сейчас полузащиту «Динамо» без него представить сложно. В бытовом плане такой раскованности, правда, он пока не чувствует. Даже опробовать знаменитые московские пробки Соу пока не спешит.

«Честно, даже ни разу в них не попал. Да и вообще пока не особо успел изучить Москву. Видел Красную площадь, Большой театр, но одно любимое место назвать не могу. Мой дом находится рядом с базой в Новогорске, семья тоже живёт поблизости, до Химок рукой подать, потому в город я выбираюсь редко. Ездить в Химки на игры не проблема, но всё же жду, когда закончат строительство нового стадиона. Видел его издалека, и смотрится он впечатляюще. Жду не дождусь, когда сыграю там».

Соу начал настолько мощно, что уже совсем скоро появились слухи о его переходе в «Краснодар», однако Самба вместо рассмотрения предложения поспешил продлить контракт с «Динамо». Сразу на 3,5 года.



«Я рад, что остался здесь. Пока рано говорить о перспективах «Динамо». Я считаю, что сперва мы должны закрепиться в высшем дивизионе, а уже через год думать о попадании в еврокубки. Например, в Лигу Европы. И никакая погода меня не пугает. В Турции отличная погода большую часть сезона, но меня контраст с Россией не особо напрягает. Ведь главное — это то, что я делаю на поле, так?».