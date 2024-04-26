Мусиала выбрал между победой в Лиге чемпионов и на чемпионате мира

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала рассказал, победу в каком турнире считает наиболее значимой.

«Победа в Лиге чемпионов с «Баварией» или победа на чемпионате мира со сборной Германии? Если нужно выбрать что-то одно, то, думаю, я назову чемпионат мира, поскольку это более крупный турнир. Это самый ценный трофей, о нём мечтает каждый футболист. Фанаты «Баварии» также являются и болельщиками сборной Германии, поэтому они простят меня», – приводит слова Мусиалы Bayern&Germany в соцсетях.

Мусиала является воспитанником «Челси». Полузащитник выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне немец провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.