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Защитник «Краснодара» Кайо рассказал о повреждении, полученном в матче с «Балтикой»

Защитник «Краснодара» Кайо рассказал о повреждении, полученном в матче с «Балтикой»
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Защитник «Краснодара» Кайо рассказал о своём физическом состоянии после матча 21-го тура чемпионата России с «Балтикой» (3:2).

28-летний бразилец получил повреждение по ходу матча и на 62 минуте был заменён.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Балтика
Калининград
1:0 Кордоба – 31'     2:0 Сперцян – 50'     2:1 Козлов – 57'     3:1 Кордоба – 60'     3:2 Козлов – 89'    

«Чувствую себя хорошо, травмы нет. Должен быть готовым к следующему матчу», — приводит слова Кайо «РБ Спорт».

Кайо пропустил почти треть сезона из-за травмы плеча. На данный момент защитник сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

Бразилец перешёл в «Краснодар» из «Санта-Клара» в июле 2019 года. Сумма трансфера составила € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Кайо в 1,8 млн евро.

После 25 туров «Краснодар» занимает второе место РПЛ с 49 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (50 очков).

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