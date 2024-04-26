Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Защитник «Краснодара» Кайо рассказал о повреждении, полученном в матче с «Балтикой»

Защитник «Краснодара» Кайо рассказал о своём физическом состоянии после матча 21-го тура чемпионата России с «Балтикой» (3:2).

28-летний бразилец получил повреждение по ходу матча и на 62 минуте был заменён.

«Чувствую себя хорошо, травмы нет. Должен быть готовым к следующему матчу», — приводит слова Кайо «РБ Спорт».

Кайо пропустил почти треть сезона из-за травмы плеча. На данный момент защитник сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

Бразилец перешёл в «Краснодар» из «Санта-Клара» в июле 2019 года. Сумма трансфера составила € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Кайо в 1,8 млн евро.

После 25 туров «Краснодар» занимает второе место РПЛ с 49 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (50 очков).

Медведев и Хашиг гуляют в парке перед матчем «Краснодар» — «Зенит»