Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Фатех. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Талантам всегда будет открыта возможность». Эрик тен Хаг — об академии «МЮ»

«Талантам всегда будет открыта возможность». Эрик тен Хаг — об академии «МЮ»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о клубной академии «красных дьяволов».

24 апреля «МЮ» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 29-го тура чемпионата Англии со счётом 0:0. На 90+1 минуте встречи на поле вышел 18-летний Итан Уитли, который стал 250 игроком академии, дебютировавшим за основную команду.

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 2
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Богл – 35'     1:1 Магуайр – 42'     1:2 Бреретон – 50'     2:2 Фернандеш – 61'     3:2 Фернандеш – 81'     4:2 Хойлунд – 85'    

«Все в «Манчестер Юнайтед» должны гордиться тем, что мы воспитали так много игроков, обладающих качеством и характером, чтобы представлять этот невероятный клуб. Укрепление связей между Академией и первой командой было одним из моих приоритетов как менеджера, и Итан — последний пример того, что этот процесс хорошо работает.

Возможность всегда будет открыта для тех, кто обладает талантом и победным настроем, чтобы надеть красную футболку», — приводит слова Тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» рассматривал Хави в качестве замены тен Хагу — Relevo

У Хави срыв, но это можно решить деньгами. ХиТ#181

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android