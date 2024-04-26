«Талантам всегда будет открыта возможность». Эрик тен Хаг — об академии «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о клубной академии «красных дьяволов».

24 апреля «МЮ» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 29-го тура чемпионата Англии со счётом 0:0. На 90+1 минуте встречи на поле вышел 18-летний Итан Уитли, который стал 250 игроком академии, дебютировавшим за основную команду.

«Все в «Манчестер Юнайтед» должны гордиться тем, что мы воспитали так много игроков, обладающих качеством и характером, чтобы представлять этот невероятный клуб. Укрепление связей между Академией и первой командой было одним из моих приоритетов как менеджера, и Итан — последний пример того, что этот процесс хорошо работает.

Возможность всегда будет открыта для тех, кто обладает талантом и победным настроем, чтобы надеть красную футболку», — приводит слова Тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

У Хави срыв, но это можно решить деньгами. ХиТ#181