Как устроены сборы клуба РФПЛ: таких подробностей вы точно не знали

Все команды РФПЛ пользуются услугами специализированных фирм, которые занимаются организацией тренировочных сборов. Для клубов это намного удобнее и выгоднее, чем делать всё самостоятельно. Нет нужды тратить время сотрудников клуба на непростую организацию поездки, да и по деньгам может выйти накладнее, если не знать всех нюансов.

Время

Тренировочный сбор планируется за полгода. Это даёт возможность заранее подготовить всё к приезду команды. Необходимо забронировать отель, подготовить футбольное поле, решить вопросы с транспортом, а также ещё целый ряд задач.

Перелёт

Большие клубы могут позволить себе летать чартерным рейсом, а у некоторых есть свои самолёты. Это позволяет возить с собой столько оборудования, сколько потребуется, и не платить за перегрузку. Остальные команды летают обычными авиалиниями, и в этом случае бронирование билетов берёт на себя организатор сборов. Он также решает все вопросы с визами для футболистов и тренерского штаба. Также организатор должен заранее договориться с авиакомпанией о сильном перегрузе, ведь оборудование, которое команда и доктора везут с собой, может весить более 500 килограммов.

Гиды

За каждой командой закрепляется один или несколько человек, которые находятся с командой 24 часа в сутки. Таких людей называют гидами. Но это не классический гид, которых мы привыкли видеть на экскурсиях в Турции или Египте. Гид должен владеть тремя языками – русским, английским и языком той страны, в которую прилетела команда. Он встречает команду в аэропорту, сопровождает её на тренировках и товарищеских матчах и в любой момент готов решить любую проблему. К примеру, в спарринге соперник хочет играть только своими мячами. Задача гида — договориться, чтобы мячи сменили после первого тайма. Такие моменты возникают постоянно, и это лишь один из примеров. Найти парикмахера, нужны сувениры, ведь футболисты захотят привезти подарки родным, в отеле закончился лёд, необходимо встретить новичка в аэропорту – вот неполный перечень обязанностей гида.

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Транспорт

В аэропорту команду встречает автобус, а также несколько легковых машин. Многие команды просят арендовать несколько автомобилей для сотрудников, чтобы они могли передвигаться во время сборов. Обычно машину просят для доктора и администратора. У гида всегда есть свой автомобиль, чтобы в любой момент он мог отвезти любого члена команды куда тому потребуется. Гиды не ездят в автобусе вместе с командой. В некоторых клубах, в зависимости от предпочтений и суеверий тренера, администрация тоже едет отдельно от команды в своём мини-автобусе.

Отель

Организатор предоставляет на выбор ряд отелей, учитывая пожелания клуба. Различия в бюджетах, как правило, влияют только на количество звёзд в отеле. Почти все рассматриваемые гостиницы имеют стандартный набор из жизненно необходимых позиций, в число которых входят тренажёрный зал, бассейн и сауна. Отели, в которых отсутствует что-то из списка, просто не рассматриваются.



За один тренировочный сбор команда может сменить несколько отелей. Это делается ради смены обстановки, потому что игрокам и тренерскому штабу, особенно на фоне тяжёлой работы, психологически неуютно долго находиться в одном месте.

Расписание

Расписание сбора составляет главный тренер и его штаб. Гиды получают план на неделю и каждый день его сверяют и уточняют с администратором команды. Игроки узнают о распорядке на следующий день от администратора. Как правило через группы в мессенджерах вроде «Телеграмма» или WhatsApp. Один чат создаётся для русскоязычных игроков, а второй для иностранцев. Вечером администратор команды пишет в эти чаты распорядок на следующий день. Также игроки могут написать о своих проблемах или что-то спросить. В век информации всё общение давно перешло в различные мессенджеры, и футбольные команды не стали исключением.

Расселение

Команду в отеле стараются селить на одном этаже, чтобы все номера были близко. Как правило, футболисты живут в номере по два человека, но тут всё тоже зависит от клуба. Например, несколько лет назад «Кубань» играла в ФНЛ, но игроки команды жили по одному человеку в двухместном номере. Притом что клубы РФПЛ не стесняются селить футболистов по двое. Кто с кем будет жить определяет администратор команды, но, как правило, игроки определяют это сами. Главный тренер чаще всего живёт в отдельном номере. Администрацию команды и тренерский штаб обычно размещают, как и футболистов, по двое. Для удобства список расселения по номерам вывешен на этаже, чтобы не приходилось долго искать нужного человека. Но двери номеров часто открыты. Команда – большая семья, и так принято почти во всех клубах.

Поле

Качество газона на поле – важнейший аспект, которому уделяется очень много внимания. Когда команда выбрала отель, то организатор сразу начинает подбирать футбольные поля. Не всегда у выбранного отеля рядом есть хороший газон. Поэтому команде может понадобиться поездка на автобусе, но она не должна занимать более 30 минут. Организатор выбирает основное поле и запасное. За три месяца до приезда команды на сбор на каждое поле раз в две недели выезжает человек, который проверяет его состояние. В случае форс-мажора организатор должен поменять площадку. Натуральный газон хорошего качества – одно из главных условий всех клубов.

Больница

С командой всегда летает несколько докторов, но иногда может понадобиться оборудование вроде МРТ, которое с собой не привезёшь. На такой случай у организаторов есть договорённости с местной больницей, которая устраивает по уровню и качеству футбольный клуб. Такие моменты обговариваются заранее. Если игрок получает травму, то его сразу везут в такую больницу.



Когда на сборы прилетает новичок на просмотр, то у клуба есть выбор. Он может пройти медицинское обследование на месте, в одной из больниц, которые предоставляет организатор. Либо он может полететь в родной город клуба и пройти обследование в той клинике, с которой есть давнее и тесное сотрудничество. Клуб сам выбирает, что ему удобнее и выгоднее. 50 процентов новичков проходят обследование в привычной для клуба клинике.

Оборудование

Как правило, все команды играют в своих манишках и вокруг своих конусов и стоек. Поэтому клубы возят всё необходимое для тренировки с собой. Но если команда не хочет везти оборудование с собой, то всё необходимое может предоставить организатор. Есть и ещё один вариант. Некоторые команды уже по пять лет летают на сборы в одно и то же место. Поэтому они просто покупают полный второй комплект оборудования и оставляют его на месте тренировочных сборов. Учитывая цены за перегруз, это прилично экономит деньги клубу. Понятно, что клубы со своими самолётами лишены этой проблемы и всё оборудование всегда возят с собой.

Еда

Всё зависит от желания клуба и главного тренера. Есть команды, которые прилетают на сборы со своим поваром, и тогда он готовит на всю команду, а отель просто даёт ему пару помощников. Есть команды, которые заранее обсуждают меню с отелем. Также есть клубы, которые просто едят то, что предлагает отель, ведь шведские столы в четырёх- и пятизвёздочных отелях удовлетворят любого, даже самого прихотливого футболиста.

Массаж

Массажные столы предоставляются отелем. Обычно для массажа бронируется отдельный номер с несколькими столами, двери в который всегда открыты. Если у отеля недостаточно массажных столов, то организатор должен обеспечить ими команду. Все фирмы, занимающиеся сборами, имеют в запасе несколько столов для таких случаев. Они могут как взять их в аренду, так и просто купить.

Товарищеские матчи

Поиск соперника – задача организатора. Клуб и главный тренер высказывают свои пожелания по соперникам в товарищеских играх. Делается это за три месяца до начала сборов. Для первых игр, как правило, просят соперников ниже уровнем, а ближе к концу, наоборот, как можно более сильного. На игру делается контракт, который должны соблюдать обе команды. В случае если одна из команд отказывается играть, то на неё накладываются серьёзные штрафные санкции. Ну а организатор получает много головной боли и проблем. Ему приходится в кратчайшие сроки искать другого соперника, ведь если он это не сделает, то у команды будет сорван план подготовки.

Цена

Самое интересное – сколько это стоит? Всё зависит от уровня отеля, в котором проживает команда, и от перелёта. Учитывая разные финансовые возможности клубов, цена за один сбор сильно варьируется. Если говорить о среднем значении, то один тренировочный сбор для команды РФПЛ на 10 дней обходится в 6 млн рублей.