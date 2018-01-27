Максимович перешёл в «Спартак». Главное — в обзоре дня

Защитник «Наполи» Максимович перешёл в «Спартак»

«Спартак» и итальянский клуб «Наполи» договорились о переходе на правах аренды 26-летнего сербского защитника Николы Максимовича. Арендное соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



На родине футболист выступал за «Слободу» (Ужице) и «Црвену Звезду» (Белград), с которой в сезоне-2011/2012 стал обладателем кубка страны. Из сербского столичного клуба защитник перешёл в итальянский «Торино», в котором выступал три сезона. После чего в августе 2016 года был арендован «Наполи». Позднее неаполитанский клуб активировал опцию выкупа игрока. В сезоне-2016/17 футболист сыграл в 12 встречах и забил один гол. В текущем сезоне Никола провёл за «Наполи» четыре игры.



Максимович дебютировал за сборную Сербии 31 мая 2012 года. С тех пор Никола провёл в составе национальной команды 20 матчей.

РФС подал жалобу в ФИФА на президента Федерации футбола Норвегии

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что организация обратилась в ФИФА по поводу высказываний главы Федерации футбола Норвегии Терье Свендсена.



Ранее Свендсен сообщил, что хочет, чтобы ФИФА увеличила темпы расследования по поводу возможного употребления допинга в российском футболе. Функционер также выразил мнение, что при необходимости ФИФА должна отстранить россиян от участия в международных соревнованиях.



«Нет ли новостей по жалобе на норвежцев? Мне жаль, что наши норвежские коллеги позволили себе абсурдные высказывания и даже не попытались вступить в цивилизованный диалог. Поэтому пришлось переводить его в юридическую плоскость. Мы не позволим бросать тень на российский футбол. Как и обещали, мы обратились в Следственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой провести расследование в отношении президента Федерации футбола Норвегии.



В кодексе ФИФА по этике говорится о том, что члены международных федераций должны придерживаться принципов фэйр-плей. Фэйр-плей – это не только про поведение футболистов на поле. Фэйр-плей – это спорт без политики, без дискриминации. Прежде всего Фэйр-плей – это принципы уважительного отношения людей друг к другу.



Очень жаль, что такие простые вещи придётся объяснять юридическим языком. Надеемся на справедливое расследование со стороны ФИФА этого беспрецедентного случая. И мы также оставляем за собой право защищать деловую репутации РФС всеми иными способами», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Тукманов подтвердил, что «Торпедо» не заплатило агенту Угу Виейры € 20 тыс.

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов подтвердил задолженность клуба перед агентом бывшего нападающего столичной команды Угу Виейры.



Ранее «телеграм»-канал «Мутко против» сообщил, что представители португальца потребовали от «Торпедо» заплатить € 20 тыс. — ежегодная выплата агенту за то, что Виейра играл в клубе.



«Действительно, эту сумму агенту не выплатили. Мы договаривались, что выплатим деньги чуть позже. Что сейчас происходит в клубе – сказать сложно.



При мне была отсрочка платежа. Акционеры знают об этой задолженности. Это не секрет, информация об этом есть во всех бухгалтерских счетах.



Думаю, что оговорённый срок выплаты долга уже вышел», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.



Напомним, что за «Торпедо» Угу Виейра в сезоне-2014/15 провёл 22 матча и забил три мяча. Сейчас 29-летний форвард выступает за японский клуб «Йокогама Ф. Маринос».

Дани Алвес дисквалифицирован на три матча

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес решением дисциплинарного комитета дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции за своё поведение во время встречи первенства с «Лионом» (1:2), в котором он был удалён с поля за споры с арбитром, сообщает интернет-портал Goal.



На 57-й минуте бразильский футболист получил прямую красную карточку за ругань в адрес главного рефери Клемана Турпена и оставил парижан в меньшинстве.



Таким образом, Алвес будет вынужден пропустить матчи чемпионата Франции с «Монпелье», «Лиллем» и «Тулузой».

Лапорт пропустит матч «Атлетика» в Примере и пройдёт медосмотр для «Ман Сити»

Защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт не примет участия в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром», который состоится сегодня, 26 января (начало – в 23:00 мск), сообщает Football Espana со ссылкой на Onda Cero.



По информации источника, 23-летний футболист пропустит игру в связи со скорым переходом в стан «Манчестер Сити». По данным El Correo, в понедельник, 29 января, Лапорт пройдёт медосмотр для английского клуба.



Ранее сообщалось, что защитник принял решение покинуть клуб из Бильбао и перейти в «Манчестер Сити». Лапорт уже оповестил руководство «Атлетика» о своём решении покинуть клуб до закрытия текущего трансферного окна. Сумма трансфера может составить € 66 млн.



В текущем сезоне Эмерик провёл в чемпионате Испании 19 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.



Напомним, «Атлетик» является соперником московского «Спартака» по 1/16 финала Лиги Европы.