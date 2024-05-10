«Брест» поделил очки с «Реймсом» в матче Лиги 1

Завершился матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Брест» и «Реймс». Команды играли на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. «Реймс» одержал победу со счётом 1:0.

На 25-й минуте отличился полузащитник «Реймса» Маршалл Мунеци с передачи Дзюни Ито. На 45+2-й минуте защитник «Бреста» Лилиан Брассье с передачи Кенни Лалы сравнял счёт. Вторая половина встречи прошла без забитых мячей.

«Брест» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 58 очков после 33 матчей. «Реймс» находится на 10-й строчке, заработав 41 очко. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (70).