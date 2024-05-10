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«Интер» разгромил «Фрозиноне» в матче 36-го тура Серии А, Тюрам и Лаутаро забили по голу

«Интер» разгромил «Фрозиноне» в матче 36-го тура Серии А, Тюрам и Лаутаро забили по голу
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Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фрозиноне» и «Интер». Игра проходила на стадионе «Бенито Стирпе» в Фрозиноне. В качестве главного арбитра встречи выступил Антонио Джуа. Матч завершился разгромной победой миланской команды со счётом 5:0.

На 19-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Давиде Фраттези. На 60-й минуте второй гол «Интера» забил Марко Арнаутович. На 77-й минуте до разгромного счёт в матче довёл защитник Тейджон Бьюкенен. На 80-й минуте гол забил нападающий гостей Лаутаро Мартинес. На 84-й минуте форвард Маркус Тюрам забил пятый гол «нерадзурри».

После 36 туров Серии А подопечные Симона Индзаги набрали 92 очка и занимают первое место. После 36 игр чемпионата Италии «Фрозиноне» заработал 32 очка и располагается на 16-й строчке.

Италия - Серия А . 36-й тур
10 мая 2024, пятница. 21:45 МСК
Фрозиноне
Фрозиноне
Окончен
0 : 5
Интер М
Милан
0:1 Фраттези – 19'     0:2 Арнаутович – 60'     0:3 Бьюкенен – 77'     0:4 Мартинес – 80'     0:5 Тюрам – 84'    

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