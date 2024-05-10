«Интер» разгромил «Фрозиноне» в матче 36-го тура Серии А, Тюрам и Лаутаро забили по голу

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фрозиноне» и «Интер». Игра проходила на стадионе «Бенито Стирпе» в Фрозиноне. В качестве главного арбитра встречи выступил Антонио Джуа. Матч завершился разгромной победой миланской команды со счётом 5:0.

На 19-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Давиде Фраттези. На 60-й минуте второй гол «Интера» забил Марко Арнаутович. На 77-й минуте до разгромного счёт в матче довёл защитник Тейджон Бьюкенен. На 80-й минуте гол забил нападающий гостей Лаутаро Мартинес. На 84-й минуте форвард Маркус Тюрам забил пятый гол «нерадзурри».

После 36 туров Серии А подопечные Симона Индзаги набрали 92 очка и занимают первое место. После 36 игр чемпионата Италии «Фрозиноне» заработал 32 очка и располагается на 16-й строчке.

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