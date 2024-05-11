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«Возможно, ещё увидимся». Мбаппе обратился к болельщикам «ПСЖ» на прощальном барбекю

«Возможно, ещё увидимся». Мбаппе обратился к болельщикам «ПСЖ» на прощальном барбекю
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе посетил барбекю, организованное на территории стадиона «Парк де Пренс», где обратился к ультрас парижского клуба. Напомним, вчера, 10 мая, французский футболист объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Я хотел бы поблагодарить вас. Это ещё не конец, потому что впереди финал [Кубка Франции]. Важно поблагодарить вас за всё то, что вы сделали для меня и моей семьи. Для меня было важно вернуться сюда, в Париж. Расти как игрок, а также как мужчина. Мне посчастливилось быть частью этого клуба. Я думаю, что люди не совсем понимают, каково это — играть в «ПСЖ». На протяжении семи лет у меня была возможность наслаждаться каждым моментом.

Я хотел бы сказать вам спасибо, а также пожелать вам удачи, пожелать вам и вашим семьям всего наилучшего во всём, что произойдёт в ваших жизнях. Кто знает, возможно, мы когда-нибудь снова увидимся, но в любом случае большое спасибо!», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

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