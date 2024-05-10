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Защитник «Интер Майами» Негри рассказал о связке Месси и Суареса

Защитник «Интер Майами» Негри рассказал о связке Месси и Суареса
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Левый защитник «Интер Майами» Франко Негри поделился мнением об игре своих одноклубников Лионеля Месси и Луиса Суареса в нынешнем сезоне чемпионата США.

«То, как они понимают друг друга, просто безумие. Нам очень важно видеть такую игру и их горящие глаза. Имея таких футболистов в составе и всецело доверяя им, мы сможем добиться величия», — приводит слова Негри Goal.

В нынешнем сезоне 36-летний Месси провёл в составе «Интер Майами» 11 матчей во всех турнирах, забив в них 12 голов и отметившись 15-ю результативными передачи. В то же время на счету 37-летнего Суареса в данный момент 12 голов и семь голевых передач за 15 игр.

По состоянию на сегодняшний день «Интер Майами» с 24 очками за 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.

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