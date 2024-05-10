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Александр Соболев: когда «Спартак» здоров, это сильнейшая команда

Александр Соболев: когда «Спартак» здоров, это сильнейшая команда
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался об атмосфере в команде.

«Слишкович сказал, что при таком настрое, как в матче с «Динамо», «Спартак» не может проиграть в России ни одной команде? Согласен. И это лишний повод вспомнить о том, что каждый футболист «Спартака» должен знать: он играет в самом титулованном клубе страны, который всегда жаждет трофеев. Четвертое и даже третье место — это для такого клуба не результат. Есть первая строчка и есть Кубок, а других ориентиров быть не должно. Тем более — когда нет еврокубков.

Владимир говорит и делает правильные вещи, в команде сейчас хорошая атмосфера. А когда «Спартак» здоров, это сильнейшая команда», — приводит слова Соболева официальный сайт «Спартака».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 27 матчей. В ближайшем туре «Спартак» встретится с «Краснодаром» завтра, 11 мая. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

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