Стала известно, когда комитет по этике РФС рассмотрит дело Руслана Безрукова

Заседание комитета по этике РФС касательно инцидента с высказыванием полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова назначено на 21 мая. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Александр Митрофанов.

«Назначена дата ближайшего заседания комитета по этике – оно пройдет 21 мая. Комитет детально изучит все обстоятельства дела, выслушает игрока. Возможно, коллеги проведут более одного заседания, чтобы вынести взвешенное решение», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Напомним, после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанским «Рубина» с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) Руслан Безруков пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара». Его высказывания вызвали общественный резонанс, по итогам интервью было открыто дело в комитете по этике.