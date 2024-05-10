Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известно, когда комитет по этике РФС рассмотрит дело Руслана Безрукова

Стала известно, когда комитет по этике РФС рассмотрит дело Руслана Безрукова
Аудио-версия:
Комментарии

Заседание комитета по этике РФС касательно инцидента с высказыванием полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова назначено на 21 мая. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Александр Митрофанов.

«Назначена дата ближайшего заседания комитета по этике – оно пройдет 21 мая. Комитет детально изучит все обстоятельства дела, выслушает игрока. Возможно, коллеги проведут более одного заседания, чтобы вынести взвешенное решение», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Напомним, после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанским «Рубина» с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) Руслан Безруков пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара». Его высказывания вызвали общественный резонанс, по итогам интервью было открыто дело в комитете по этике.

Материалы по теме
Гендиректор «Рубина»: дисциплинарные санкции по Безрукову — это внутреннее дело клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android