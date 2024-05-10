«Ницца» обыграла «Гавр» в матче Лиги 1, Кузяев вышел на поле на 82-й минуте

Сегодня, 10 мая, состоялся матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Ницца» и «Гавр». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил нападающий «Ниццы» Жереми Бога на 12-й минуте матча.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев появился на поле 82-й минуте встречи, сменив хавбека Уссаму Таргаллину.

После этой победы «Ницца», имея один матч в запасе, набрала 54 очка и занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1. После 33-х матчей «Гавр» заработал 32 очка и находится на 15-й строчке.

В следующей игре «Ницца» примет на своём поле «ПСЖ» 15-го имя, стартовый свисток о начале встречи раздастся в 22:00 по московскому времени. «Гавр» ожидает последний матч сезона с «Марселем» 19-го мая, который начнётся в 22:00 по московскому времени.