Всё, что нужно знать о сборе «Спартака». Коротко и с фото

Всё-таки «Спартак» остановился в душевном городке. Только выходишь из отеля, а тебе уже благожелательно протягивают визитку со словами: «erotic massage with happy ending» («эротический массаж с счастливым окончанием» – в переводе с английского).



Курортный город давно облюбовали русские богачи. Повсюду русская речь. В большинстве ресторанов есть меню на русском языке. Только не сезон сейчас в Марбелье. Улицы совсем пустые. Местные говорят, что город оживёт с марта.

«Спартак» прибыл в Испанию в четверг. С тех пор и по сей день все тренировки закрытые. Не иначе как Каррера отрабатывает нечто секретное. Или просто не любит внимание со стороны. Печально, конечно, но ему виднее. В прошлом году было примерно то же самое — золото взяли.

Любопытно, что первый день сбора главный тренер провёл не с командой. Может, сопровождал Максимовича, чтобы тот в последний момент никуда не дёрнулся. Известно же, что при трансфере для игрока важна позиция тренера. Если он лично заинтересован в трансфере, то будет ставить в основу. Хотя как Максимовича не ставить? Центральным защитником интересовались ещё до травмы Джикии. Теперь его появление стало более актуально.



Ещё надо учитывать, что Боккетти и Таски занимаются отдельно (по индивидуальной программе также работают Джано, Тигиев, Тимофеев). В связи с этим в команду довызван из «Спартака-2» 20-летний центральный защитник Константин Щербаков. С ним уже удалось сделать интервью. Скоро будет на «Чемпионате».

Красно-белые живут в отеле La Quinta и тренируются в соседнем комплексе Marbella Football Center. Точно так же как и ещё два клуба – «Динамо» Киев и «Хэбэй Чайна Форчун». В китайский клуб только что перешёл Хавьер Маскерано. На наших глазах он присоединился к «Чайна Форчун». У входа в отель защитника поджидали испанские фанаты и СМИ. Машина ещё не подъехала, а журналисты уже выстроились в ряд за интервью.

«Видел акцию в мою поддержку на матче «Барселона» – «Эспаньол». Благодарен болельщикам, мне было приятно. У «Барселоны» отличный сезон. Я продолжаю следить за командой, к которой у меня осталось много чувств», – сказал аргентинец, проходя мимо тренера «Спартака» Романа Пилипчука.

Внезапно в майке «Хэбэй Чайна Форчун» появился Феликс Ледесма – бывший физиотерапевт «Реала» и «Локомотива». Тот самый человек, который ставил на ноги и Черышева, и Фернандеша! Выяснилось, что китайцы уже пару недель как подписали Ледесму. Теперь он трудится в команде Пеллегрини, Лавесси и Маскерано.

«Я в новом клубе пару недель. Уход из «Локо» дался непросто, ведь я провёл отличное время в Москве. Мы с «Локомотивом» выиграли два кубка. Уверен, что в этом сезоне команда выиграет и чемпионат», – заявил Ледесма.

С «Хэбэй Чайна Форчун» спартаковцы проведут товарищеский матч 3 февраля. А вот с «Динамо» Киев сыграют ещё не скоро. Из-за конфликта между странами российские и украинские клубы разводят в еврокубках. Товарищеские матчи они тоже не проводят. Хотя в отеле противоречий между ними нет. Вроде даже футболисты вместе играют в настольный теннис.

Кстати, в отеле есть человек, который объединяет «Спартак» и «Динамо» Киев – это Огнен Вукоевич. Сейчас он работает селекционером «Динамо» и отвечает за балканский рынок. Забавно, что в достаточно тёплой Испании (+15 градусов) хорват ходит в шапке. Едва ли не единственный в округе, на ком есть головной убор.

Поскольку «Спартак» свои тренировки закрывает, появилась возможность глянуть товарищеский матч «Динамо» Киев – «Оденсе». Украинцы победили со счётом 3:2, но в обороне у них творились чудеса. Вот эпизод, в котором два динамовцы приняли три ошибочных решения за 10 секунд! Вроде владеют мячом, но обостряют в собственной штрафной. У Бердыева случился бы инфаркт от такой игры пяткой прямо у своих ворот.

Впечатлил у «Динамо» 19-летний полузащитник Шапаренко. Просто зверь! Постоянно ищет стыки. Один раз даже чуть не подрался. Для юного парня крайне уверенная игра. Говорят, в клубе с ним связывают большие надежды. Шапаренко не растерялся: проведя за «Динамо» всего несколько официальных матчей, уже забрал 10-й номер. Наверняка вы ещё услышите эту фамилию.

Что касается «Спартака», то кое-кому удалось-таки посмотреть их тренировку. Речь о тренерах сборной России – Ромащенко, Стауче и Паникове. Для них Каррера открыл занятие. Сам Черчесов в Испанию не приехал, поскольку у него запланирована командировка в Турцию, где проводят сборы другие команды РФПЛ.



«Спартак» готовится к рестарту сезона в 15 километрах от «Локомотива», который также остановился в Марбелье. Педро Роша заверяет: красно-белые выиграют чемпионат, если бог будет к ним благосклонен.