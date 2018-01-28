Мхитарян в «Арсенале». И Дзюба – в «Арсенале»? Трансферы недели

Генрих Мхитарян переехал из Манчестера в Лондон в обмен на Алексиса Санчеса. А Артём Дзюба отправляется в Тулу?

10 самых дорогих легионеров РФПЛ Вот топ-10 иностранцев, на которых клубы РФПЛ имеют возможность сделать очень хорошие деньги.

РФПЛ

«Зенит»

Петербургский клуб близок к приобретению атакующего полузащитника «Атлетико» и сборной Аргентины Николаса Гайтана. По информации Marca, 29-летний игрок может перейти в «Зенит» на правах аренды с правом выкупа. Ориентировочная стоимость Гайтана – 17-20 млн евро.

Помимо аргентинца сине-бело-голубые рассматривают кандидатуру полузащитника «Базеля» и сборной Норвегии Мохамеда Эльюнусси. Также на днях появились слухи, что «Зенит» наряду с «Локомотивом» проявляет интерес к полузащитнику «Рубина» Магомеду Оздоеву.

Что касается возможных потерь команды Роберто Манчини, то зарубежные СМИ сообщили на этой неделе о возможном трансфере Доменико Кришито в «Рому» или в один из клубов ОАЭ. А вот Леандро Паредеса хочет видеть в «Интере» Лучано Спаллетти. Миланский клуб якобы готов заплатить за аргентинца 28 млн евро, но «Зенит» не собирается продавать Паредеса менее чем за 35 млн.

«Спартак»

Никола Максимович официально стал игроком красно-белых: сербский защитник арендован у «Наполи». Ещё «Спартак» ищет усиление в атаку. За последние дни мы узнали, что в фокусе внимания московского клуба находятся полузащитники Софьян Ханни («Андерлехт»), Рикардо Альварес («Сампдория»), Адель Таарабт («Дженоа») и нападающий Адем Льяич («Торино»). Кроме того, конкурентом «Спартака» в борьбе за полузащитника «Ливерпуля» Лазара Марковича назван «Локомотив».

По информации «Чемпионата», красно-белые приобретут в зимнее окно полузащитника «Базеля» Сергея Ерёменко. Существует интерес со стороны действующего чемпиона России и к двум другим игрокам с российскими корнями – защитнику «Нюрнберга» Эдуарду Лёвену и полузащитнику «Монпелье» Амиру Адуеву.

Тем временем, главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино подтвердил, что его клуб намерен побороться за Квинси Промеса. Однако «Спартак» вряд ли отпустит голландца менее чем за 30 млн евро.

Никола Максимович Фото: spartak.com

ЦСКА

Ахмед Муса возвращается в «армейский» клуб. По данным «Чемпионата», форвард «Лестера» и сборной Нигерии будет взят в аренду до конца сезона без права выкупа. Сделка должна быть закрыта до 31 января после того, как Муса пройдёт медобследование. Не исключено, что окажется в столичном клубе и полузащитник «Партизана» Марко Евтович. По словам самого серба, по поводу его перехода в клуб из Белграда обращался не только «Ростов», а ещё ЦСКА, «Рубин» и «Уфа».

«Арсенал»

Защитник Иван Новосельцев и нападающий Артём Дзюба одной ногой в «Арсенале». Зенитовцы перейдут в тульский клуб на правах аренды до конца сезона, при этом «канониры» возьмут на себя половину зарплаты новичков. Есть вероятность трансфера в «Арсенал» и нападающего клуба «Платина Старз» и сборной Замбии Брайана Мвила.

«Динамо»

Столичный клуб объявил о покупке форварда сборной Литвы и польской «Ягеллонии» Фёдора Черных. По неофициальной информации, сумма трансфера составит около 400 тысяч евро. Видимо, продолжит карьеру в «Динамо» и полузащитник «Леха» Абдул Азиз Титтех, за которого бело-голубые готовы заплатить 1,2 млн евро. Впрочем, на легионера из Ганы помимо динамовцев претендует тульский «Арсенал».

«Тосно»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк, с которым разорвало контракт «Динамо», находится в сфере интересов клуба из Ленинградской области. Следит за ситуацией с Погребняком и «Ростов». На этой неделе «Тосно» оформил аренду защитника «Локомотива» Тимофея Маргасова.

Англия

«Манчестер Сити»

Как сообщает Goal, защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт принял предложение лидера АПЛ. «Манчестер Сити» придётся заплатить 66 млн евро отступных за 23-летнего игрока. Лапорт уже поставил в известность руководство баскского клуба о своём решении и должен пройти медосмотр для «горожан».

«Манчестер Юнайтед»

В понедельник манкунианцы и «Арсенал» совершили долгожданный обмен игроками. «Манчестер Юнайтед» отпустил Генриха Мхитаряна в Лондон, получив права на Алексиса Санчеса. Чилиец уже дебютировал за команду Жозе Моуринью в кубковой встрече с «Йовил Таун», в которой отметился голевой передачей. По информации Mirror, следующим новичком «МЮ» может стать хорватский полузащитник «Реала» Матео Ковачич.

Алексис Санчес Фото: Reuters

«Челси»

Чемпион Англии отдал в аренду «Ньюкаслу» бразильского полузащитника Роберта Кенеди и согласовал трансфер в «Селтик» Шарли Мусонды. Соперник «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы арендует 21-летнего бельгийца на полтора года. Намерены в «Челси» и усилить свою атаку. В Англии пишут о продолжающихся переговорах синих с «Ромой» по поводу покупки Эдина Джеко. «Челси» готов отдать за боснийского центрфорварда 30 млн евро. В качестве запасных вариантов рассматриваются экс-игрок «Зенита» Саломон Рондон («Вест Бромвич») и Марко Арнаутович («Вест Хэм»).

«Тоттенхэм»

Английские СМИ сообщают, что «шпоры» достигли договорённости с полузащитником «ПСЖ» Лукасом Моурой. «Тоттенхэм» будет платить бразильцу столько же, сколько он получал в парижском клубе. Сумма трансфера игрока составит 25 млн евро.

«Арсенал»

Лондонский клуб усилился Мхитаряном и не оставляет попыток заполучить форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамейянга. Однако согласно последним данным, «канониры» отклонили предложение «Боруссии», которая хочет заработать габонце 60 млн евро и вдобавок получить форварда Оливье Жиру на правах аренды с возможностью выкупа. Арсен Венгер пока отказывается расставаться с Жиру.

Есть и ещё несколько кандидатов на переход в «Арсенал» – защитник Джонни Эванс («Вест Бромвич»), полузащитник Марсело Брозович («Интер») и форвард Леон Бэйли («Байер»). На Брозовича также претендуют «Эвертон», «Севилья» и «Валенсия».

Испания

«Барселона»

Каталонцы завершили трансфер Хавьера Маскерано в «Хэбей Чайна Форчун». Ранее в Испании писали, что китайский клуб заплатит за аргентинца 6 млн евро, а сам Маскерано будет получать 7 млн евро в год с учётом выплаты налогов. Помимо того, «Барселона» отдала в аренду «Интеру» полузащитника Рафинью. Миланский клуб получил право выкупить игрока за 35 млн евро. А вот защитник «Барселоны» Алейкс Видаль, скорее всего, отправится либо в «Рому», либо в «Севилью».

Италия

«Интер»

Миланский клуб не намерен ограничиваться трансфером Рафиньи. Команду Спаллетти может усилить ещё как минимум пара новичков. Во-первых, это нападающий «Ливерпуля» Даниэл Старридж. В его случае речь идёт об аренде с правом выкупа за 18-20 млн евро. Готовы в «Интере» предложить контракт и защитнику «Лацио» Стефану де Врею, однако переход голландца более вероятен летом, когда он покинет римлян в качестве свободного агента. Тем временем «Интер» отпустил полузащитника Жоау Мариу и нападающего Габигола. Португальца арендовал «Вест Хэм», а бразилец вернулся на год в «Сантос».

«Наполи»

Неаполитанцы договорились с вингером «Аякса» Амином Юнесом. 24-летний кандидат в сборную Германии, на которого претендовал «Зенит», может перебраться в «Наполи» до конца января за 5 млн евро. Если «Аякс» не отпустит Юнеса этой зимой, то летом он подпишет контракт с «Наполи» как свободный агент.

Германия

«Боруссия» Д

Дортмундцы попрощались с защитником Невеном Суботичем. 29-летний серб продолжит карьеру в «Сент-Этьене», договор заключён на полтора года. Сообщалось, что потерявшего место в «основе» Суботича отпустили бесплатно. Высока вероятность ухода из «Борусси» и другого защитника – Марка Бартры. Испанец готов принять приглашение «Бетиса», чтобы иметь стабильную практику перед ЧМ-2018. Группа атаки немецкой команды, возможно, потеряет как Обамейянга, так и полузащитника Андре Шюррле. «Вест Бромвич» заинтересован в аренде 27-летнего игрока.

Франция

«ПСЖ»

Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра официально стал новичком парижского клуба. 32-летний француз подписал контракт с «ПСЖ» на полтора года. До этого Диарра выступал за эмиратскую «Аль-Джазиру», которую покинул в качестве свободного агента. Испанские СМИ узнали о переговорах «ПСЖ» с Каримом Бензема. Рассматривается вариант с обменом форварда «Реала» на Эдинсона Кавани. Парижане готовы отпустить лучшего бомбардира в истории клуба, у которого не всё гладко в отношениях с главной звездой команды Неймаром.