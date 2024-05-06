Зидан ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Баварии»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Баварии».

«Кто победит в матче Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом»? Надеюсь, Мадрид. Но это будет трудный матч. Буду ли я тренировать «Баварию»? Нет, я посмотрю матч», — приводит слова Зидана Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее в СМИ сообщалось, что Зидан рассматривается на пост главного тренера «Баварии». Однако позже появилась информация, что мюнхенский клуб до сих пор не установил прямой контакт с Зиданом, поскольку его руководство считает, что француз не является сильным тренером.

Напомним, 8 мая «Бавария» встретится с «Реалом» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Первый матч завершился со счётом 2:2.

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