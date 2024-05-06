Стало известно, при каком условии тен Хаг возглавит «Баварию»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может возглавить «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях, в последние недели состоялись переговоры между «Баварией» и представителями тен Хага. Отмечается, что будущее тренера в «МЮ» пока не определено. Тех Хаг хотел бы отработать свой контракт до 2025 года. Однако если наставнику придётся покинуть «МЮ» в конце сезона, он готов возглавить «Баварию».

Тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из нидерландского «Аякса». В общей сложности 53-летний специалист провёл во всех турнирах 109 матчей, из которых его команда победила в 65, 15 сыграла вничью и 29 проиграла.

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