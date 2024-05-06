Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, при каком условии тен Хаг возглавит «Баварию»

Стало известно, при каком условии тен Хаг возглавит «Баварию»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может возглавить «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях, в последние недели состоялись переговоры между «Баварией» и представителями тен Хага. Отмечается, что будущее тренера в «МЮ» пока не определено. Тех Хаг хотел бы отработать свой контракт до 2025 года. Однако если наставнику придётся покинуть «МЮ» в конце сезона, он готов возглавить «Баварию».

Тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из нидерландского «Аякса». В общей сложности 53-летний специалист провёл во всех турнирах 109 матчей, из которых его команда победила в 65, 15 сыграла вничью и 29 проиграла.

Материалы по теме
Эрик тен Хаг: для того, чтобы привить футбол «Аякса», мне нужны такие игроки, как де Йонг

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android