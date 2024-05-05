«Рома» и «Ювентус» сыграли вничью в матче 35-го тура итальянской Серии А

Сегодня, 5 мая, состоялся матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Ювентус». Игра прошла в Риме на стадионе «Олимпико». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1.

В составе хозяев на 15-й минуте счёт открыл нападающий Ромелу Лукаку. Довольно скоро гости сумели отыграться. Уже спустя 16 минут защитник туринцев Бремер восстановил равновесие.

Таким образом, «Ювентус» заработал 66 очков после 35 матчей чемпионата Италии по футболу. Команда из Турина занимает второе место в турнирной таблице. «Роме» после аналогичного количества игр удалось набрать 60 очков. Клуб располагается на пятой строчке.