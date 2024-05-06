Тренер «Пари НН» Илич — о ничьей со «Спартаком»: очень важное очко для нас

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич высказался по итогам игры 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).

«Хотел бы поблагодарить моих игроков, они бились и заработали очень важное очко. «Спартак» – одна из лучших команд России, у красно-белых – качественные футболисты. Во втором тайме мы пробовали создавать моменты, но были подуставшими. Это нормально играть от обороны против такой сильной команды. Нам пришлось тяжело, но я очень ценю, что парни сражались и сыграли сегодня вничью», — приводит слова Илича пресс-служба «Пари НН».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Пари НН» состоялся накануне, 5 мая. Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Шадыханов из Москвы. Матч начался в 19:00 мск. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0. Таким образом, после 27 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Спартак» после аналогичного количества игр в РПЛ заработал 43 очка и располагается на четвёртой строчке. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии красно-белые одержали победу со счётом 2:0.