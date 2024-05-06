Криштиану Роналду проводит свой самый результативный за восемь лет сезон на клубном уровне

4 мая завершился матч 30-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Вахда». Встреча прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Хозяева одержали победу в матче со счётом 6:0.

Хет-триком в составе победителей отметился португальский нападающий Криштиану Роналду. Благодаря этому португалец довёл число своих голов в сезоне-2023/24 на клубном уровне до 45. Это лучший показатель результативности для Роналду начиная с сезона-2015/16, когда он, выступая за мадридский «Реал», забил 51 мяч.

Отметим, что после победы в матче «Аль-Наср» укрепился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 74 очка в 30 проведённых матчах. «Аль-Вахда» располагается на 12-м месте с 32 очками после аналогичного количества встреч.

Воспитанник «Барселоны» отпраздновал гол в стиле Роналду: