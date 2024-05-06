«Спортинг» в 20-й раз в своей истории стал чемпионом Португалии
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Завершился матч 32-го тура чемпионата Португалии, в котором «Фамаликан» на своём поле обыграл лиссабонскую «Бенфику» со счётом 2:0. В составе победителей отличились Хосе Родригес и Зеду Юссуф.
Португалия - Примейра . 32-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Окончен
2 : 0
Бенфика
Лиссабон
1:0 Родригес – 71' 2:0 Юссуф – 85'
«Бенфика» лишилась математических шансов на чемпионство. Таким образом, лиссабонский «Спортинг» досрочно стал чемпионом Португалии сезона-2023/24.
«Спортинг» выиграл титул в 20-й раз в истории. Чаще чемпионами страны становились лишь «Бенфика» (38 раз) и «Порту» (30).
Ранее сообщалось, что главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим провёл переговоры с руководством английского «Вест Хэма». Отметим, что португальский специалист публично приносил свои извинения за поездку в Лондон на встречу с руководителями «молотобойцев».
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