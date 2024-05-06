«Спортинг» в 20-й раз в своей истории стал чемпионом Португалии

Завершился матч 32-го тура чемпионата Португалии, в котором «Фамаликан» на своём поле обыграл лиссабонскую «Бенфику» со счётом 2:0. В составе победителей отличились Хосе Родригес и Зеду Юссуф.

«Бенфика» лишилась математических шансов на чемпионство. Таким образом, лиссабонский «Спортинг» досрочно стал чемпионом Португалии сезона-2023/24.

«Спортинг» выиграл титул в 20-й раз в истории. Чаще чемпионами страны становились лишь «Бенфика» (38 раз) и «Порту» (30).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим провёл переговоры с руководством английского «Вест Хэма». Отметим, что португальский специалист публично приносил свои извинения за поездку в Лондон на встречу с руководителями «молотобойцев».