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«Спортинг» в 20-й раз в своей истории стал чемпионом Португалии

«Спортинг» в 20-й раз в своей истории стал чемпионом Португалии
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Завершился матч 32-го тура чемпионата Португалии, в котором «Фамаликан» на своём поле обыграл лиссабонскую «Бенфику» со счётом 2:0. В составе победителей отличились Хосе Родригес и Зеду Юссуф.

Португалия - Примейра . 32-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Окончен
2 : 0
Бенфика
Лиссабон
1:0 Родригес – 71'     2:0 Юссуф – 85'    

«Бенфика» лишилась математических шансов на чемпионство. Таким образом, лиссабонский «Спортинг» досрочно стал чемпионом Португалии сезона-2023/24.

«Спортинг» выиграл титул в 20-й раз в истории. Чаще чемпионами страны становились лишь «Бенфика» (38 раз) и «Порту» (30).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим провёл переговоры с руководством английского «Вест Хэма». Отметим, что португальский специалист публично приносил свои извинения за поездку в Лондон на встречу с руководителями «молотобойцев».

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