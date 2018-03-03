«Стоишь в воротах, а тебе монеты острые в голову сверху летят»

«Зенит» потерял очень важные два очка в матче с «Амкаром», да ещё и дома. Было бы несправедливо искать причины этого результата только в удалениях. Вызывают вопросы некоторые решения Роберто Манчини по составу. В частности, поставить Магомеда Оздоева левым полузащитником. В послематчевом интервью Оздоев признался, что никогда прежде не играл на этой позиции, а посему не стоит удивляться, что его дебют, мягко говоря, не потряс воображения.
— Мой дебют будет оценивать главный тренер, – сказал Оздоев в ответ на просьбу дать оценку своей премьере в «Зените». – Игра была тяжёлой, надо было побеждать. Чтобы увеличить скорости, тренер меня заменил. Не получилось забить, обидно. Но, думаю, и одно очко полезно. Сейчас нельзя вообще терять очки.
— По мнению Роберто Манчини, игру сломало судейство. Что можете сказать по этому поводу?
— Два удаления… Но я не знаю, не могу рассуждать. Эпизоды были далеко, я не видел. С ребятами в раздевалке ещё не обсуждали судейство, потому что пока тяжёлая обстановка. Каждый игрок переживает.
— Вы вышли не на своей позиции. Чувствовали себя некомфортно из-за этого?
— Так тренер решил. Мне сказали сегодня, что нужно играть левого полузащитника. Я ответил: «Как вы решите, так и будет». Понятно, есть дискомфорт, это не моя позиция, но я хочу играть. Тренер скажет играть защитника – буду защитником.
— Как часто в ходе карьеры вы играли левого полузащитника?
— Никогда.
Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин стал главным действующим лицом во втором тайме, когда занял место в воротах, за которыми находится фан-сектор «Зенита». Стоило Нигматуллину начать тянуть время, как в него с трибун полетели монеты, файер и оскорбления. Эмоции накалились, стоило ожидать чего угодно. Но в микст-зоне после матча Артур выглядел на удивление спокойным, комментируя конфликт.
— Как вам атмосфера матча?
— Отличная атмосфера. Ради таких матчей мы и играем. Болельщики заполняют трибуны, поддерживают свою команду. Мне это нравится.
— Чем вас закидывали с фанатской трибуны?
— Мне кажется, там по пять рублей можно тысяч десять собрать! Претензии игроков «Зенита» я понимаю, но… Стоишь в воротах, а тебе монеты острые в голову сверху летят. Вместе с зажигалками. Это ненормальная ситуация. Болельщики могут поддерживать свою команду, кричать неприятные вещи, но зачем монеты кидать? Мне что, потом по больницам ездить?
— Слово «пёс» – самое мягкое, что вы слышали от фанатов «Зенита» сегодня?
— Да нет, это пускай кричат. Вообще нет вопросов. Не надо только предметами никакими кидаться.
— Бомбардировка началась с самого начала второго тайма или после какого-то эпизода?
— Когда осталось минут двадцать, тогда начали кидать монеты. Сначала я не обращал внимания, но потом они стали пролетать над плечами, ушами.
— Манчини назвал судью лучшим игроком матча. Каково ваше мнение?
— Не хочется комментировать судейские решения. Никогда этого не делаю.
— Как команда отреагировала на решение Гаджи Гаджиева уйти в отставку?
— Это действительно было неожиданным. Мы привыкли к его требованием. Если честно, все в команде удивлены. Но человек принял такое решение. Мы поблагодарили его за совместную работу, за то, что он к нам ко всем хорошо относился. Двигаемся дальше. Сегодня после матча Гаджиев зашёл в раздевалку – всех поблагодарил. Можно сказать, он с нами играл.
За «Амкар» сыграл и принадлежащий петербуржцам полузащитник Александр Рязанцев. Обычно клубы запрещают отданным в аренду футболистам играть против них, но в «Зените», видимо, подумали, что Рязанцев в своём нынешнем состоянии неопасен. Александр после матча появился перед журналистами – без пирожков.
— Накал страстей сегодня был хороший, удаления, – улыбнулся, комментируя матч, Рязанцев. – Конечно, мы переживали за вратаря, когда в него летели разные предметы. Это не красит болельщиков, но что поделать?
— «Зенит» не пытался вам запретить сыграть?
— Нет, такого не было.
— Вас это не удивляет?
— Я этому обрадован.
— Разделяете мнение Манчини о судействе?
— Думаю, всё было по делу. Понятно, игроки «Зенита» недовольны результатом. Пытались сделать всё, чтобы забить гол, нервничали, поэтому нарушали правила. Не думаю, что жёлтые и красные карточки незаслуженные.
«Зенит» мог вдевятером вырвать победу – это было бы чудо! Шанс стать героем для болельщиков имел Антон Заболотный. Однако центрфорварду, вышедшему в этот раз на замену, не повезло, так что его первый гол за новую команду снова откладывается.
— К сожалению, не получился удар, – сказал Заболотный по поводу момента в концовке. Игрок успел меня накрыть.
— Уже видели мяч в воротах?
— Нет, конечно, не видел. Отрабатывал момент, пытался забить.
— Последние минуты получились жаркими. Что скажете по поводу спорных событий?
— Сложно судить судью. Это его дело и тех, кто сверху. Моё дело – играть. Я сделал всё, что мог сделать для команды. Жаль, не выполнил задачу.
— Вам не показалось, что жёлтую карточку скорее заслуживал Нигматуллин за затяжку времени, а не вы?
— Это на усмотрение судьи. Вроде бы опасной игры с моей стороны не было.
— Слово «судья» в раздевалке часто звучало?
— Нет, слово «судья» не звучало. Думаю, сначала надо на свою игру смотреть, отталкиваться от того, как мы играем. Будем исправлять собственные ошибки, отлаживать тактику, а не успокаивать себя судейством.
— «Зениту» в Лиге Европы выпал «Лейпциг». Вы раньше видели немецкую команду?
— Видел, но теперь надо более детально смотреть. Тренер нам всё объяснит. «Лейпциг» – посильный соперник. Можно проходить его.
- 28 сентября 2022
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