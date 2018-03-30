Португальская лига обошла даже Бундеслигу по результативности

В связи с играми сборных в национальных чемпионатах последняя перед финишной прямой пауза. Пока клубы готовятся к последнему рывку, мы предлагаем вашему вниманию обзор основных статистических показателей ведущих лиг.

Сравнение проведено относительно данных текущего сезона по состоянию на 12 января и итогов сезона-2016/17.

Результативность

За прошедший после 12 января период «лидерство» по показателю средней результативности игр перешло от Германии к Португалии. Если в Бундеслиге 1 результативность упала с 2,77 мячей в среднем за матч до 2,69, то в Примере зафиксирован рост с 2,65 до 2,72.

Интересно, что и в других ведущих лигах средняя результативность колеблется в узком диапазоне от 2,64 (Франция) до 2,71 (Англия).

По сравнению с итоговыми данными прошлого сезона по-прежнему наблюдается снижение – в Англии с 2,80 до 2,71; в Испании с 2,94 до 2,70; в Италии с 2,96 до 2,69; в Германии с 2,87 до 2,69. Во Франции незначительный рост (с 2,62 до 2,64).

Касаясь значительного роста результативности в Португалии (с 2,38 до 2,72), в очередной раз отметим, что в сезоне-2016/17 этот показатель был на довольно низком уровне.

Совсем другая картина в российской Премьер-лиге, причем второй сезон подряд. После перерыва весной (а по погодным условиям скорее зимой) был сыгран 21 матч, в которых забито 38 мячей (1,81). С начала чемпионата показатель снизился с 2,29 до 2,24 мяча за игру. Это выше, чем в прошлом сезоне (2,13), но, согласитесь, не идет ни в какое сравнение с ведущими лигами.

Перейдём к самым результативным матчам. Здесь мы отмечаем игры, в которых забито 8 и более мячей. Их было 9, а после 12 января прибавилось ещё 5.

3 встречи, и все с участием мадридского «Реала», состоялись в испанской Примере: «Реал» — «Депортиво» 7:1; «Бетис» — «Реал» 3:5 и «Реал» — «Жирона» 6:3. Для «Бетиса» это уже четвертая в сезоне игра с обилием забитых мячей (перечень приведём в итоговом обзоре сезона).

Два матча прошли во французской Лиге 1: «ПСЖ» — «Дижон» — 8:0 и «Марсель» — «Метц» — 6:3.

Таким образом, на сегодня шесть сверхрезультативных игр состоялись в Испании, четыре – во Франции, две – в Германии и по одному – в Англии и Италии. И только в Португалии и России максимальное количество голов в матче не превышает семи.

Как и по средней результативности, так и по проценту нулевых ничьих РФПЛ (12,2%) намного опережает другие лиги (от 5,6% до 8,2%). По сравнению с прошлым сезоном наибольший рост в Италии (с 5,0% до 6,4%), а снижение – в Португалии (с 9,8% до 6,6%).

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«Плотность» чемпионата

Так как в некоторых лигах по разным причинам не сыграны все запланированные игры (а они касаются как лидеров, так и аутсайдеров), показатель «плотность» чемпионата на сегодня не может считаться объективным.

В Англии отложены 6 игр, в Италии – 7 и в России – 3. Во Франции, наоборот, заранее сыгран матч предстоящего 31-го тура «ПСЖ» — «Анже», в котором хозяева поля победили 2:1. Без этих трех очков «плотность» составила бы 2,63, а не 2,67, как в таблице.

Исходя из сказанного, сравнение с прошлым сезоном также некорректно. Так что для точной картины подождем окончания сезона.

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Пенальти

В РФПЛ помимо того, что мало забивают голов, так ещё и хуже остальных исполняют пенальти. Из 51 попытки точными оказались всего 33 (64,7%). Это значительно меньше, чем в других лигах (от 70,6% в Англии до 78,3% в Португалии).

В прошлом сезоне результаты российских пенальтистов (76,8%) вполне вписывались в средние цифры по лигам (от 71,5% в Италии до 78,4% во Франции).

В среднем за матч меньше всех 11-метровых ударов назначается в английской Премьер-лиге (0,22), а больше остальных – в итальянской Серии А (0,35). По сравнению с прошлым сезоном значительное снижение в той же Англии (было 0,28), в других лигах примерно те же цифры.

Предупреждения

Тенденция сокращения количества предупреждений в среднем за игру в 6 лигах из 7 сохранилась. Особенно это бросается в глаза в Италии (с 4,52 до 3,83) и Англии (с 3,71 до 3,10).

Увеличение только в Лиге 1 (с 3,40 до 4,02). Но по абсолютным показателям французам ещё далеко до Испании (5,00) и Португалии (4,49).

Удаления

Если по жёлтым карточкам изменения были незначительными, то по красным – довольно существенные. 6 удалений за 21 игру в весенней части российской Премьер-лиги привели к тому, что показатель 0,11 удалений в среднем за матч превратился в 0,13. И теперь минимум в Англии (с 0,12 до 0,11) и Германии (с 0,15 до 0,12).

Тем не менее, по сравнению с прошлым сезоном наибольшее падение остается в РФПЛ (с 0,22 до 0,13). Рост только в Примейре (с 0,26 до 0,29). Этот показатель является максимальным среди всех лиг.

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Бомбардиры

Сравнение показателей лидеров бомбардирских гонок всех лиг мы приводим по «скорострельности», которая измеряется средним интервалом между забитыми мячами.

Из 7 лиг только в английской Премьер-лиге сменился лидер бомбардирской гонки. Вместо получившего травму Гарри Кейна (лондонский «Тоттенхэм») им стал весьма популярный в последнее время Мохамед Салах из «Ливерпуля». Он, к слову, с 56 (28х2) очками впереди и в борьбе за европейскую «Золотую бутсу».

Однако по скорострельности египтянин (85,5) уступает не только форварду португальской «Бенфики» Жонасу (74,1), но и нападающему мюнхенской «Баварии» Роберту Левандовскому (81,3).

Только эти трое имеют скорострельность выше одного гола в расчете на полный матч (90 минут). Совсем рядом находятся форварды римского «Лацио» Чиро Иммобиле (91,7) и «ПСЖ» Эдинсон Кавани (92,0).

К сожалению, показатели претендующего на третий подряд титул лучшего бомбардира чемпионата России Фёдора Смолова из «Краснодара» снизились с 110,8 до 114,8. В весенней части сезона он забил 2 гола за 270 минут.

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Зрители

На протяжении всего сезона показатели по посещаемости матчей довольно стабильны. Как и всегда, впереди Бундеслига и АПЛ. Россия, несмотря на то, что количество зрителей, начиная с поздней осени, убавилось, опережает Португалию (12,8 против 11,8 тыс.).

По сравнению с данными прошлого сезона рост в Англии, Италии, Германии, Франции и России. В Испании небольшое снижение (с 28,3 до 27,4), а в Португалии без изменений.