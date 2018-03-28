Выборы-2018. За 3 месяца до ЧМ у сборной России нет состава

После матча с Францией Станислав Черчесов окончательно обозначил бессмысленность вопросов, начинающихся со слова «почему». Потому что. Потому что он главный тренер. Потому что он так решил. Эта формулировка почти никому не нравится. Как не нравился мягкий и семейный подход Слуцкого, военный режим Капелло, любовь Адвоката к Санкт-Петербургу. Идеального тренера для сборной России нет – любого будут рано или поздно критиковать. Черчесов пришёл с привычной для себя моделью поведения. После чемпионата мира ему либо её простят, либо уничтожат – он к этому готов. Поэтому вопросы с «почему» бесполезны. Но вопросы к сборной есть.

За полтора месяца до оглашения заявки на чемпионат мира логично более-менее понимать её состав. Заявка Бразилии известна чуть ли не на 95% – их главный тренер говорит об этом открыто и уже наигрывает основу. В Германии говорят об обойме из 30 человек – фактически тот же список, просто предварительный. У Франции игроков на четыре состава, но ключевые позиции известны. Испанцы спорят о том, каким форвардом играть с первых минут, но все кандидаты вписываются в общую заявку.

«Я единственный, кто слышал крики обезьян в адрес Погба?» Что пишут во Франции Французская пресса довольна победой над «хрупкой» сборной России, но возмущена отношением местных фанатов к темнокожим игрокам.

Состав сборной России обычно мог назвать любой болельщик, не говоря уже о заявке из 23 человек – там вообще ошибиться почти невозможно. Но за полтора месяца до оглашения итогового списка бесспорных позиций на поле и в заявке меньше, чем вариантов и вопросов.

Вратари

Вроде самая стабильная и самая сильная наша линия, но и здесь возможны варианты – по третьему вратарю. Лунёв должен ехать на чемпионат мира даже после ошибок с Францией, спасал в этой игре он тоже прилично. Третий вратарь, как правило, выбирается даже не совсем по футбольным причинам. В Испании Пепе Рейна летал на крупные турниры в основном из-за умений строить правильную атмосферу в раздевалке. Но Рейна – классный вратарь, который при катастрофе мог выйти и не подвести. Александр Селихов такое умение демонстрировал прошлой осенью против «Ливерпуля» в Москве. Владимир Габулов, к сожалению, сидит в запасе «Брюгге». Оба при этом у Черчесова не играют, но были на последнем сборе. Кто едет на домашний чемпионат мира третьим вратарём – вопрос.

Защита

В концовке игры с Францией случилось невероятное: сборная России перешла на игру в два центральных защитника. Но это вряд ли стоит считать планом «Б» – просто только при такой схеме тренерский штаб мог выпустить на поле Дениса Черышева. Мы наверняка продолжим играть в три центральных, и помешать этому могут только новые травмы (пожалуйста, хватит!). Центр защиты настолько проблемное место, что по кандидатам туда вопросов нет – все, кто здоров, и поедут на чемпионат мира. Плач по Березуцким и Игнашевичу давно пора заканчивать – не хотят они играть, у них есть причины. Романа Нойштедтера в опорную зону не переведут, потому что «он даже в клубе там не играет». В основе Кудряшов и Гранат как одноклубники и наиболее приспособлены к схеме с тремя центральными. Дополнять их будут при идеальном развитии событий Джикией. При нормальном – Кутеповым. В теории есть ещё Андрей Семёнов, но у него один матч за сборную – год назад.



Вопросы возникают с флангами – там игроков реально перебор. Справа на позицию претендуют:



1) Самедов, которого любит Черчесов, но который вообще не латераль;



2) Смольников, здорово вышедший против Франции, но лишь дважды игравший у Черчесова с первых минут;



3) Фернандес – точно сильнейший игрок на позиции, но из-за травм и языка он пропустил слишком много сборов, что для Черчесова важно;



4) Игнатьев, который здесь скорее за компанию, но опционно и на позиции он сейчас сильнее Самедова.



Слева есть Жирков, Рауш и Комбаров – тоже слишком много для итоговой заявки. Но хотя бы понятно, что защитник «Зенита» в этой тройке точно сильнейший и должен играть в основе.

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Полузащита

Всё ещё большой выбор игроков для заявки, но полное непонимание варианта для стартового состава. Стабильно играл Денис Глушаков, но Головин против Франции показал, что он лучше на месте опорного полузащитника. Дзагоев из-за травм постоянно выпадал из сборной, но сейчас он здоров и опять тащит ЦСКА. Ерохин – лидер среди полузащитников сборной по игровому времени в прошлом году. Зобнин нужен из-за работоспособности и универсальности. Аналогичное про Кузяева.

А теперь соберите из всех этих фамилий три, чтобы они составили треугольник полузащиты. В идеале такой, при котором мы сможем выходить из обороны не только выносами вперед. И такой, чтобы не было как с Францией: в первом голе Погба минуту прикидывал варианты развития атаки, во втором тот же Погба получил идеальную точку для штрафного из опорной зоны.



Опционно попробуйте доказать, что добавление в этот список Игоря Денисова сделает задачу проще.

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Нападение

Понятно, что Фёдор Смолов. А рядом? Алексей Миранчук или Антон? Или Антон, но Заболотный? Или успеваем сделать российский паспорт для Ари, и Роман Павлюченко принципиально откажется смотреть чемпионат мира. Или превращаем в нападающего Дениса Черышева, а тот соглашается, потому что больше вариантов сыграть на ЧМ у него нет? Или всё-таки Артём Дзюба? А куда всех остальных?

Схема с тремя центральными изначально была призвана решить проблему игры в центре обороны. Проблема в итоге не решена (10 пропущенных в последних 4 играх), а в остальных линиях перебор с игроками. Но главное во всём этом – не задавать вопрос с «почему».