Георгий Судаков может перейти из «Шахтёра» в «Челси» за £ 65 млн — Daily Mail

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Mail, лондонский «Челси» начал переговоры с представителями Судакова по возможному переходу. Отмечается, что интерес к игроку также проявляют «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и клубы Серии А. В контракте футболиста указана сумма отступных в размере £ 125 млн, однако ожидается, что «Шахтёр» будет готов отпустить его дешевле. Сумма возможного трансфера оценивается в £ 65 млн.

Судаков находится в системе «Шахтёра» с 2017 года. До этого игрок на протяжении трёх лет воспитывался харьковским «Металлистом». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 33 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Действующий контракт футболиста с украинским клубом рассчитан до конца декабря 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 25 млн.