Дзюба забил четвёртый гол в 4 матчах. Это не помогло

Дзюба снова хорош в воздухе

«Зависимость от Дзюбы? Без Дзюбы «Арсенал» набрал 25 очков, сейчас Артём с нами. Поговорим, когда Артём не сыграет за нас», – отмахнулся после матча Миодраг Божович. Он отрицает, что максимально перестроил «Арсенал» под Дзюбу, хотя статистика говорит обратное: весь матч туляки нагружали Дзюбу длинными передачами и ждали, что Артём разберётся с мячом, правильно поставит корпус. Дикие 38 единоборств и 19 воздушных – сигнал, что «Арсенал» действительно становится зависимым от Дзюбы.

К черновой работе Артёма Дзюбы привычно нет претензий. В середине первого тайма он, слабо скинув мяч Комбарову и организовав для «Динамо» контратаку, резко ускорился, накрыл Кирилла Панченко, въехал в него корпусом и добавил подкатом. Но предсказуемый стиль Тулы и прессинг «Динамо» не дал Дзюбе развернуться. По воротам Шунина Артём пробил лишь однажды – но удар стал голевым: «Динамо» ошиблось при выходе из обороны в атаку, Комбаров влетел на свободный правый фланг, навесил на ближнюю, а Дзюба головой вколотил мяч в дальний угол.



После матча Миодрага Божовича снова спросили про Дзюбу и сборную России. «Не хочу это обсуждать, это не моя работа», – Божович повторил то, что сказал после «Ростова». Дзюба снова мотивирован и заряжен (посмотрите, как он праздновал гол «Динамо»), но кажется, в сборную его всё равно не позовут – даже если он удержит темп и забьёт 10 в 10 матчах.

Панченко снова в старте. И он снова хорош

В старт «Динамо» после травмы полноценно вернулся Кирилл Панченко, и за вычетом Ташаева с его стандартами Кирилл – MVP игры с «Арсеналом». Разыгрывая мяч из глубины и выискивая свободное пространство, Панченко создал серию опасных ситуаций, которые даже не кончились ударами – отрезал всю четвёрку защитников пасом под забегание Рауша (пас на 11-метровую, откуда все успели пробежать ближе к воротам), отправлял в свободный полуфланг Луценко (поскользнулся, пытаясь сделать обводку). Ещё бил сам, после прострела Козлова с края, но долго готовил удар, делал лишний замах – попал в защитника.



Иногда Панченко привычно заигрывается и закипает, когда его открывание не видят другие участники билд-апа. Но в целом его влияние на игру «Динамо» было велико. 26 передач, 100-процентная точность по итогам первого тайма и правильные решения, поставленные на поток – Кирилл выдал сильный первый тайм, а во втором, при счёте 0:1, помог «Динамо» перестроиться. Команда перестроилась на 4-1-4-1, а Панченко опустился разгонять атаки в глубину. И даже в непривычной роли был хорош.

Может, Раушу не стоило приезжать в Премьер-Лигу?

Говоря о своём трансфере в «Динамо», Константин Рауш называл главной мотивацией желание быть у Станислава Черчесова на виду. Может, лучше не стоило? Черчесов смотрит много Премьер-Лиги вживую, и со стадиона движение игроков, их решения и ошибки видно лучше, чем с телевизора. Так Рауш откровенно подставляется – уже третий матч в составе «Динамо» русский немец выглядит копией Дмитрия Комбарова времён, когда защитник навешивал в любой непонятной ситуации. Большую часть времени на поле он примитивен впереди и небезупречен сзади, без мяча.



Статистический факт для оценки игры Рауша: за стартовую 5-минутку Константин сделал 5 навесов в штрафную. На один меньше, чем всё остальное «Динамо» за первый тайм. Всего Рауш вырезал 13 навесов за игру. Точного – ни одного. Навесы Рауша выглядели или нелогичными, или предсказуемыми (со стандартов – только на ближнюю штангу, где караулили защитники или куда подлетал Левашов). Дмитрий Хохлов с критикой защитника не согласился: «Здесь какой-то парадокс. На сборах из 10 навесов 9 доходили до адресата, на тренировках это тоже работает. А в матчах не идёт».

Поймите, я далёк от бесконечного потока критики в адрес Рауша. Он хорош, когда добавляет непредсказуемости – пасует низом в центр, сам тащит мяч через середину. Минуты с 65-й Рауш прибавил, в первую очередь в оригинальности решений. Победный гол «Динамо» нарисовало со стандарта, как раз придуманного Раушем: защитник решился на дриблинг, ушёл в центр и напоролся на подножку Берхамова. Это то самое, что и отличает Рауша от среднестатистического крайнего защитника РФПЛ.

Вопрос дня. Заслуживает ли Дзюба возвращения в сборную? Три гола в трёх матчах – серьёзная заявка на возвращение в национальную команду?

Ключ к победе – стандарты «Динамо»

И снова про Рауша. Осенью, когда Дмитрий Хохлов принимал «Динамо», москвичи были единственной командой Премьер-Лиги, не забившей со стандартов вообще ничего. Хохлов перестроил систему игры при штрафных и угловых, но главной революцией тренера стал новый выбор подающего – навесы Александра Ташаева помогли перевернуть игру. Чёткие, в нужную точку. Одной из негативных тактических историй весны стали стандарты «Динамо» – их целиком отдали Раушу, хотя при Ташаеве



Рауш навешивал с угловых и штрафных весь первый тайм. Снова неточно или удобно для Левашова. Ташаев взял инициативу в свои руки сам минуте на 65-й – агрессивно рванул к угловому флажку, когда Рауш начал новый поход за мячом. Первый корнер Ташаева не получился, второй вышел результативным. Пользу принесли все – Ташаев навесил на ближнюю, Рауш свободно подрезал мяч в дальний угол, Левашов отбил, но добить успел Владимир Рыков.



Спустя две минуты «Динамо» забило ещё. Снова благодаря стандарту Ташаева – 88-й номер москвичей остро навесил во вратарскую, а Фёдор Черных вырвался из бутерброда игроков и замкнул навес. Плюс в карму Черных, чьё лучшее качество – открывания. И доказательство, что стандарты многое решают в борьбе за спокойную жизнь в таблице. Ташаев сделал заявку, чтобы быть главным по стандартам в ближайшие полтора месяца.

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Субботу «Динамо» закончит 10-й командой Премьер-Лиги – в таком же плотном бутерброде, как тот, из которого вылетал на удар Черных. У четырёх команд по 27 очков, снизу подпирает «Амкар» с 25, «Урал» с 28 тоже рядом. Но впереди у москвичей – убийственный календарь: подряд ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и выезд в Хабаровск.



Дмитрий Хохлов смеётся, когда отрезок «Динамо» на пресс-конференции называют «страшным», и парирует: «Мы держали в уме грядущие матчи, но думали только об «Арсенале». Сейчас будет время подготовиться к ЦСКА. Хорошо, что без травм вернулись наши сборники. Плюс Марков скоро будет тренироваться в полную силу». Одного из лучших бомбардиров Премьер-Лиги сегодня тоже удалось поберечь.



Перед жуткой четвёркой матчей «Динамо» заряжается оптимизмом, хотя без сильного четырёхминутного отрезка с двумя стандартами Ташаева оптимизм был бы не настоящим, а в духе Егора Летова.