«Ничьими от вылета не спасёшься». Ринат Билялетдинов — о своей отставке

Сегодня, накануне матча с «Ахматом», на «Чемпионате» вышло интервью с Ринатом Билялетдиновым, в котором он рассказывал о своей работе в «СКА-Хабаровск». После игры в Грозном стало известно, что клуб решил расстаться с тренером.

«Не гонюсь за имиджем, а хочу помочь молодым». Билялетдинов покинул Хабаровск Билялетдинов-старший рассказывает, чем живёт Хабаровск. А уже после матча с «Ахматом» (0:0) стало известно, что тренер покидает команду.

— Перед матчем с «Ахматом» могли представить, что всё уходом закончится?

— Нет, не мог. Мысли были, конечно, разные, но… Знаете, тренерская доля — она такая. Я себе вопросы задаю. Всё ли я правильно сделал? И претензии у меня к себе есть, особенно по матчу с «Уралом». Я хотел вначале играть не так, как играли в итоге.

— Очко вы в Грозном взяли всё-таки.

— Проблема в том, что у клуба не было наконечника копья. Канунников пришёл в самом конце, не в той степени готовности. Сыграться с командой нужно время, даже опытному игроку. Маркович, с учётом его уровня мастерства, должен всегда быть в тонусе. Но на тренировке столкнулся с партнёром, тот упал Марковичу на ногу и получилась такая обидная травма, что он не тренировался весь февраль месяц.

Секульски появился на флажке, провёл одну тренировку, и мы его поставили в состав. Вот эти моменты, конечно, мешали. Мешали начать забивать. Но команду прорвёт. У ребят есть подходы, нужна только уверенность в своих силах. Особенно молодым игрокам, которые в РФПЛ-то почти не играли. К себе претензии есть, что не забивали. Если хотим выигрывать, должны забивать. Мы могли выцарапать ничью со «Спартаком». Но чтобы двигаться по таблице, надо выигрывать. Ничья – это не победа. Ими от вылета не спасёшься.



— Как вы узнали, что уволены?

— В автобусе. Ехали со стадиона, добирались до гостиницы. Произошёл разговор, который продолжился в гостинице.

— Разговор с кем?

— Разговаривал с генеральным директором. Даже не задавал вопросов. Я все эти вещи просчитываю на два хода вперёд. Я шёл сюда, зная, что чудес ждут, но времени не дадут. Сделать из игроков ФНЛ и молодёжного состава футболистов уровня РФПЛ так просто не выйдет. Тут другой уровень.

При подготовке к «Ахмату» я голову ломал. Потому что игровые возможности у «Ахмата» выше. Только Канунников на уровне конкурирует, ну и Тубич ещё с Димидко. У них опыт большой. Остальные все объективно уступали игрокам «Ахмата». Нужно было выбрать такой тактический рисунок, чтобы оставлять себе шансы для контратаки. Но они начинают понимать многие моменты. Жалко, что времени не хватало. Я благодарен своей команде, эти ребята стали немного, но лучше.



— Что теперь будете делать?

— Отдохну точно пару дней. Сейчас есть дела, займусь деревьями и кустами на участке. У меня садоводческое хобби. Это позволяет отвлечься, но всё равно анализируешь, голова работает. Время, проведённое в Хабаровске, я не считаю потраченным зря. Не попробуешь, не узнаешь. Ощутил на себе все перелёты, переезды, смену поясов. Прекрасно начал понимать, что кадры решают почти все.