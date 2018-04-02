За что извинялся Смолов? Лучший бомбардир РФПЛ влип в историю

Смолов извинился за мат в матче с «Анжи» и объяснил, чем был недоволен



Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов после матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи» (1:1) извинился за свой мат, а также объяснил, чем он был недоволен.



При счёте 1:0 в пользу хозяев на 85-й минуте вместо Смолова на замену вышел Вандерсон. Уходя с поля под свист трибун, Фёдор сильно ругался матом, что попало в эфир телетрансляции матча.

«Ругаться матом — плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой. P.s. Мало кому интересно, но играл с ангиной сегодня», — написал Смолов в «Твиттере».

«Тоттенхэм» обыграл «Челси» на выезде впервые с 1990 года



«Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Челси» в гостевом матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



Таким образом, «шпоры» одержали первую выездную победу над «Челси» за последние 28 лет. Последний раз «Тоттенхэму» такое удавалось в матче 10 февраля 1990 года (2:1). С тех пор и до сегодняшнего дня «Челси» не проигрывал дома «шпорам» в 30 матчах подряд во всех турнирах.



«Тоттенхэм» с 64 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии в нынешнем сезоне. «Челси» (56) – пятый.

ЦСКА на выезде обыграл «Ростов», одержав третью подряд победу в РФПЛ



В матче 24-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал на своём поле ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Олимп-2» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Георгий Щенников и Понтус Вернблум, а за хозяев отличился Сверрир Ингасон. Таким образом, «армейцы» одержали третью подряд победу в РФПЛ, а «Ростов» продлил серию без побед до четырёх матчей (две ничьи и два поражения).



ЦСКА (44 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги, «Ростов» (27) – на 12-й строчке.

Гол Данченко в добавленное время принёс «Анжи» ничью в матче с «Краснодаром»



«Краснодар» не сумел победить «Анжи» в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого гола стал шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, отличившийся на 33-й минуте. Гости сравняли счёт благодаря точному удару полузащитника Олега Данченко на последней минуте добавленного времени.



«Краснодар» с 41 очком занимает 5-е место в турнирной таблице российского первенства. «Анжи» (24) располагается на 14-й строчке.

«Зенит» обыграл «Уфу», прервав серию из трёх ничьих в РФПЛ



В матче 24-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала на своём поле «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



В составе победителей отличился Бранислав Иванович, а ещё один мяч провёл в свои ворота защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру. За хозяев гол забил Иван Пауревич. Таким образом, «Зенит» прервал серию из трёх ничьих в матчах РФПЛ.

«Урал» и «Рубин» сыграли вничью на реконструированной «Екатеринбург Арене»



«Урал» и «Рубин» сыграли вничью в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги — 1:1. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и стала первой на этой арене после её реконструкции к чемпионату мира — 2018.



На 34-й минуте Павел Могилевец из правой части штрафной прострелил в центр, мяч достался Ивелину Попову, который сильно пробил по центру, и после рикошета от колена защитника мяч влетел в сетку.



На 70-й минуте «Урал» получил право исполнить пенальти, но Сослан Джанаев взял удар Николая Димитрова с «точки». Впрочем, спустя несколько минут Отман Эль-Кабир выполнил навес в штрафную, где Эрик Бикфалви головой по дуге точно направил мяч под штангу.



В концовке хозяева остались в меньшинстве — Бикфалви получил вторую жёлтую карточку.

«Арсенал» перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы разгромил «Сток Сити»



В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал на своём поле «Сток Сити». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



Все забитые мяча пришлись на второй тайм. Дубль оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг, который забил один из голов с пенальти, а ещё один мяч с 11-метрового забил Александр Ляказетт.



«Арсенал» (51 очко) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Сток Сити» (27) находится на 19-й строчке.



Напомним, «Арсенал» является соперником московского ЦСКА по 1/4 финала Лиги Европы. Первый матч лондонцы проведут с «армейцами» на своём поле 5 апреля.