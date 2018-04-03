Смена тренера не сделает «Краснодар» сильнее. Дело не в Шалимове

Главный лейтмотив народных мнений вокруг тренерской отставки в «Краснодаре» понятен – жаль, что Игоря Шалимова не уволили раньше. Но Шалимова оценивают только по работе с «Краснодаром», набранным очкам и (иногда) качеству игры; вряд ли кто-то пытался разобраться в личности тренера без привязки к клубу. И здесь Игорь Шалимов, пожалуй, один из самых противоречивых коучей в нашем чемпионате. Он открыт, говорит очень правильные вещи о футболе, разбирает тактику в открытом доступе. И даже разбирая тактику, Шалимов сочетает в себе профессора и шарлатана. Тщательно анализирует оборонительные действия на стандартах, подмечает закономерности и объясняет высоту линии… а голы «Краснодара» отмечает фразой «супергол в нашем стиле».

Так и в работе с «Краснодаром». Отбрасывая генеральную линию клуба и видение футбола Сергея Галицкого, под которые тренер вынужден подстраиваться, Шалимов сделал серию умных тактических решений. Коротко и по пунктам.

1. Сделал по сути нападающим Виктора Классона – игрока с очень недооценённым футбольным интеллектом. Классон отлично ищет зоны, здорово открывается на пространстве, и Шалимов использовал это в тактике «Краснодара» – в позиционных атаках центр нападения команды становился по сути сдвоенным. Смолов открывался в центре и правом полуфланге, Классон – левее. И это давало результат: Классон – 6-й игрок Премьер-Лиги по созданным xG и 5-й по количеству явных голевых моментов (после Адриано, Кокорина, Промеса и Фарфана).

2. Нашёл умное решение того, как бороться с опасными стандартами у своих ворот. Подавляющее большинство команд в современном футболе выстраиваются на линии штрафной, причём размывается первопричина такого шага – поймать соперника в искусственный офсайд. «Краснодар» очень много пропускал, выстраиваясь в привычном формате, и Шалимов нашёл решение – опустил линию ниже.

Шалимов не первым придумал так защищаться на стандартах, в прошлом сезоне такую идею использовал Майк Вальпургис в «Ингольштадте» по той же причине. Но опять же к разговору о противоречивости Шалимова: посадка защитной линии должна облегчить жизнь и защитникам (меньше бежать за нападающими), и вратарю (проще выходить). Однако «Краснодар» всё равно не исправился и остался в топе самых пропускающих со стандартов команд РФПЛ.

3. Спас карьеру Олегу Шатову переводом в центр поля. Шатов – один из самых умных русских футболистов, но Манчини ценит у игроков его позиции физику, а не креатив. Шалимов подвинул Шатова в центр, причём на сборах наигрывал «десяткой», а в итоге сделал «восьмёркой». Олег стал главным игроком «Краснодара» по раскрутке атак через центр, делая умные передачи на пространство между линиями… но проблема в том, что все последние соперники «Краснодара» умышленно уплотняли это пространство и вынуждали избавляться от мяча сразу после приёма передачи. Опять же, тактическая проблема накладывается на умное решение. Но чистые тактические проблемы тоже есть.

Главная тактическая проблема

«Краснодар» очень предсказуем. Без анализа и тактического разбора ясно, как команда атакует – контролируя мяч через короткий пас, создание треугольников, максимальное использование центра и особенно полуфлангов, насыщение и поиск пространства между линиями. Резко изменить тактику и стиль нельзя из-за видения футбола Сергея Галицкого. «Краснодар» максимально близок к тому, чтобы заставить все команды клубной структуры играть по одной схеме (4-3-3), и в идеальной картине Галицкого, где не нужны идеи никаких тухелей, вся молодёжь будет максимально комфортно переходить в большой футбол.

Понятность игры «Краснодара» рождает чёткий план соперников по её нейтрализации. Главные пункты: а) соблюдать компактность без мяча, насыщать пространство между линиями; б) не давать пасовать с фланга в центр или полуфланг; в) желательно – встречать соперника прессингом. Оппоненты «Краснодара» с каждым туром становились всё смелее: например, «Уфа» при низкой линии обороны неоднократно прессинговала до вратаря, провоцировала бездумный вынос и забирала себе мяч.

Очевидны и слабые места «Краснодара» при переходе из атаки в оборону. Во-первых, очень высоко и часто недисциплинированно играют крайние защитники, вылетая в прессинг и открывая пустой фланг. Центральные защитники Гранквист и Мартынович не всегда в силах это остановить. Показателен матч с «Уфой», когда Дмитрий Живоглядов специально выманивал Рамиреса в прессинг и забегал эквадорцу за спину. Гранквиста вытягивали вместе с крайним защитником – так Живоглядов получал ещё большую свободу.

Во-вторых, сильно сбавил при игре без мяча Шарль Каборе – как в жёсткости, так и в тактической выучке. Контролируя мяч, Каборе откровенно боится прессинга. В минувшие выходные на это надавил «Анжи» – выбрасывался на африканца в давление и провоцировал ошибки (Каборе допустил на 5% больше неточных передач, чем в среднем по сезону). Без мяча Шарль теряет зоны за спиной, хуже играет в единоборствах один в один и тоже легко выдёргивается в прессинг.

В-третьих, «Краснодар» уязвим в контратаках, при длинных передачах. Это логично, учитывая специфику прессинга и Каборе, и крайних защитников. Проблема похожа на проблему дортмундской «Боруссии» при Петере Боше, когда два центрдефа тоже постоянно оставались на расстрел при длинных забросах. Так «Краснодар» напускал атак в домашнем матче со «Спартаком» – там было мощнейшее надругательство над идеологией клуба в текущем сезоне.

В-четвёртых, «Краснодар» можно ловить на стандартах. Даже тренируя штрафные и угловые, даже подбирая свои идеи, Шалимов не смог наладить игру в обороне при стандартах. Это редкая тактическая история, которую точно может улучшить новый тренерский штаб. Как и всю игру в обороне в целом – на xG-числах у «Краснодара» слабейшая защита в топ-5 и седьмая в Премьер-Лиге (у «Рубина» и «Динамо» лучше).

Что важно понимать в первую очередь после отставки

Ничего не изменится. Ни стиль игры, ни тактика, ни положение в таблице. Ничего.

После упущенной победы над «Анжи» Виктор Классон напрямую раскритиковал тактику «Краснодара». «Считаю, что сегодня у нас было больше голевых моментов через фланги. В дальнейшем тоже нужно так делать. Российские команды привыкли, что мы атакуем через центр. А ещё лучше комбинировать: через центр, через фланги», – сказал Классон после матча. Классон не впервые критикует командный стиль, и сейчас у него собрана доказательная база. Вот анатомия лучших шансов «Краснодара» в последних трёх матчах:

– доставка мяча с левого фланга в полуфланг от Калинина и рывок Классона через зону;

– резкая серия передач с правого фланга до левого края штрафной, где Шатов получил свободу;

– навес под рывок Классона с правого фланга;

– взлом полуфланга после персональной ошибки Цаллагова, паса в центр и резкого открывания на пространстве.

При этом считать, что Шалимов не проявлял тактическую гибкость, – ошибка. Прошлой зимой тренер перестраивал «Краснодар» с 4-3-3 на 4-2-3-1, чтобы меньше страдать при переходе из атаки в оборону. Важная структурная разница схем – при 4-3-3 сзади остаётся всего один опорник, при 4-2-3-1 их два, и защита становится менее уязвимой. По ходу работы Шалимов корректировал или дополнял роли некоторых игроков – например, Андреас Гранквист начал агрессивно забегать с мячом в финальную треть. По ходу сезона Шалимов тоже выделял проблему фланговых атак, отсутствие вариативности. Это и тактическая проблема, и проблема подбора игроков – крайние защитники не делают «Краснодар» лучше. Петров и Шишкин дают слабый вклад в атакующие действия, Рамирес создаёт дисбаланс.

Косметический ремонт Шалимова – максимум, что можно было сделать в рамках жёсткой идеологии «Краснодара». Но характерно, что идеология тормозила и развитие готовых игроков. Алексей Зинин, работавший в клубе, говорил о жёсткой роли центрального нападающего «быков» – он должен перемещаться исключительно в центральной зоне, а не уходить во фланг. Система подвела к регрессу Фёдора Смолова, чьё движение требовалось только на конкретном ограниченном пространстве. Осенью, с матча против ЦСКА, Смолов начал двигаться по всей ширине поля, нарушая тактическую идеологию клуба, и стал гораздо более вовлечённым в атакующую игру «Краснодара». Начал чаще пасовать в развитие атаки, записал 2,52 хА (ожидаемых голевых передачи) за 10 матчей.

Отсутствие адекватной тактической гибкости – главная проблема «Краснодара». Ноль очков в матчах с прямыми конкурентами за тройку сильнейших показателен: все соперники готовились к стилю «Краснодара», и все – даже Роберто Манчини! – специально подбирали план под слабости «быков». Чтобы бороться за золото в современной Премьер-Лиге по-настоящему, одной работающей схемы и предсказуемого стиля не хватит: абсолютно все конкуренты «Краснодара» спокойно перестраиваются на контригру. Кстати, план игры с «Краснодаром» строили именно на контригре.

Отставка Игоря Шалимова объяснима, если главное – прогресс игроков, а не результат: выбор состава «Краснодара» был заточен под сиюминутный успех, а растут в команде только отдельные личности (Мартынович, Классон, Перейра). Если отталкиваться от спортивных задач, то при нынешней системе «Краснодара», с её гигантским акцентом на философию и исключительность стиля, команде не поможет никто. Шалимову свободы тактической мысли не дали. Тухели могут бешено играться в тактический кубик Рубика, но Сергей Галицкий просит конкретный жёсткий стиль – он тоже ограничит свободу мысли.

Единственное адекватное объяснение смене Шалимова на Мурада Мусаева – теперь «Краснодар» и Галицкого вообще не интересует результат.

Ну, если результат не выражается в 11 воспитанниках академии на поле.