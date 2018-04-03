Тень Зидана. Человек, который уговорил Зизу стать тренером

Перед очередной встречей «Реала» и «Ювентуса» все говорят о возвращении Зинедина Зидана в Турин, где он отыграл пять лет. Реже вспоминают, что за оба клуба поиграл форвард «Юве» Гонсало Игуаин. И почти никто не связывает Мадрид и Турин как два города для важнейшего человека «Реала» – Давида Беттони.

Дружба начинается при разных обстоятельствах. Зинедин Зидан и Давид Беттони познакомились, когда одному было 16, а второму 17. У «Канна», за который оба выступали, тогда не было своей академии и базы – молодые игроки жили в принимающих семьях. Зизу тогда переживал сложное время: только уехал из родного дома и рыдал ночами в подушку. Но дружба с Беттони помогла пережить сложный период. Давид, кстати, выбирал товарища более прагматично: квартира Зидана понравилась ему из-за наличия биде – так удобнее после тренировок мыть ноги. Об этом рассказал Микаэль Мадар, ещё один воспитанник «Канна».

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Уровень футбольного таланта у парней был космически разным, но в 1996 году в Турин поехали оба. Просто Зидана позвал «Ювентус», а для Беттони при помощи боссов «старой синьоры» нашли команду попроще. Давид, в отличие от товарища, говорил на итальянском и первое время был ещё и переводчиком для Зидана и его жены. Там вместе с остальными игроками «Ювентуса» они регулярно сидели в ресторане «Анджелино», названном в честь владельца. На стенах заведения до сих пор расклеены не только игровые фотографии футболистов «Юве» начала века, но и совсем уникальные кадры. Например, Буффон и Недвед в поварских кителях. Или Зидан с младенцем Лукой на руках. В этом ресторане Зизу познакомился с ещё одним важным в своей жизни человеком — шеф-поваром Роберто Фальво. Сейчас у него свой ресторан, в который Зидан иногда заходит. Как говорят, тренер даже не делает заказ: все и так знают, что он будет. По приглашению Зидана Фальво работал со сборной Франции на двух чемпионатах мира. Причина — Зизу всегда требовалась паста нужной температуры.

В 2001-м, когда Зизу стал частью «галактикос», Беттони сделал паузу в карьере и вновь сорвался с другом в новую страну. Потом поиграл ещё несколько лет на родине и вернулся в «Канн» работать с детьми.

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Говорят, что через десятки лет именно Беттони стал первым, кто заговорил с Зиданом о перспективах его тренерской карьеры. Коммуникабельность, интеллект, талант, удача и страсть. Давид считал эти качестве необходимыми для тренера – и все их видел в Зизу. Чуть позже уже сам Зинедин повлияет на карьеру друга: убедит его пойти в «Реал Мадрид» скаутом. Став тренером «Кастильи», Зидан тут же повысил Беттони до своего помощника. В этом статусе Давид работает до сих пор, хотя после перехода тренерского штаба в основную команду возникли проблемы. У Беттони не было тренерской лицензии категории Pro, поэтому он не мог сидеть на скамейке в роли тренера. Не проблема – Зидан официально назвал его администратором команды, а должность второго тренера просто упразднил. Всё это обернулось для «Реала» небольшими бюрократическими сложностями: например, нужно было определиться с человеком, который будет во время матча общаться с запасными и резервным арбитром. Для этого тоже требуется лицензия UEFA Pro, и её нашли у технического делегата Чендо.



«Давид не второй тренер. С одной стороны, мы друзья, но при этом мы много работали вместе, всегда были рядом. Он много помогал и помогает. А ещё у нас одинаковая страсть к футболу», – сказал Зидан. Забавно, что в «Кастилье» ситуация в какой-то момент была противоположной: у Зизу не было лицензии для работы с командой, а Беттони ей владел. И несколько месяцев главным официально считался он. А в основной команде все проблемы были решены, когда Беттони наконец получил необходимую тренерскую лицензию.