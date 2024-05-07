Бышовец: позволю себе сравнить Тюкавина с Уве Зеелером и Гердом Мюллером

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец поделился мыслями об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин в последних турах удивляет. Он прекрасно выглядит на фоне атлетичных сложенных нападающих «Краснодара» и «Зенита». При его данных он прекрасно играет головой и удивительно чувствует время и место в штрафной.

Позволю себе сравнить Константина с Уве Зеелером и Гердом Мюллером, но, надеюсь, что его совершенствование и развитие будет продолжаться. Речь идёт о качестве игры. Тюкавин также хорошо работает в обороне, создавая проблемы сопернику», — приводит слова Бышовца Metaratings.

21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В нынешнем сезоне он принял участие в 35 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 16 голов и девять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.